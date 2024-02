Messi v Hongkongu nenastúpil, fanúšikovia ho vybučali

Hong Kong 4. februára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa stal v nedeľu na štadióne v Hongkongu terčom negatívnych reakcií. Fanúšikom sa nepáčilo, že hviezdny hráč Interu Miami presedel prípravný duel proti domácemu výberu na lavičke. Zápas vyhral klub MLS 4:1.



Duel sa hral na zaplnenom štadióne s kapacitou 38.323 divákov, vstupenky stáli v prepočte približne 125 dolárov. Messi však pre problémy so zadným stehenným svalom nenaskočil na trávnik ani na minútu. Keď sa duel blížil ku koncu a začalo byť zrejme, že priaznivci držiteľa Zlatej lopty za rok 2023 neuvidia, začalo sa z hľadiska ozývať bučanie a skandovanie "chceme Messiho". Argentínsky kanonier odohral v predchádzajúcom zápase v Saudskej Arábii šesť minút.



Spolumajiteľ Interu Miami David Beckham sa snažil poďakovať fanúšikom za podporu a pochopenie. Na oplátku sa aj on stal terčom bučania a fanúšikovia mu adresovali gestá s palcom nadol. "Rozumieme sklamaniu divákov, žiadame o odpustenie. Priali by sme si, aby sme mohli poslať na trávnik Lea Messiho i Luisa Suareza, no bolo by to priveľké riziko," povedal po stretnutí tréner Miami Gerardo Martino podľa AFP.