Messi venoval triumf na Cope rodine, krajine aj Maradonovi

Buenos Aires 12. júla (TASR) - Lionel Messi venoval triumf na Copa America rodine, krajine aj svojmu idolu Diegovi Maradonovi. Argentínsky futbalový reprezentant sa konečne dočkal zisku veľkej trofeje v drese svojej vlasti, keď po šestnástich rokoch od debutu v národnom tíme zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza juhoamerického futbalového šampionátu.



"Chcem tento úspech venovať mojej rodine, ktorá mi vždy dávala silu pokračovať. Tiež mojim priateľom, ktorých veľmi milujem a všetkým fanúšikom, ktorí ma podporujú. A tiež všetkým 45 miliónom Argentínčanov, ktorí trpeli a trpia kvôli smrteľnému koronavírusu. Aby sme si mohli aj ďalej užiť oslavy, musíme byť stále opatrní a starať sa o seba. Nezabúdajte, že potrvá ešte dlho, kým sa dostaneme do normálu. Skúsme využiť naše šťastie z úspechu na získanie síl v spoločnom boji s vírusom," napísal 34-ročný kapitán Argentíny na sociálnej sieti.



Messi v štyroch veľkých finále odchádzal z ihriska so sklonenou hlavou, to piate už malo pre neho sladkú príchuť - jeho tím vo finále Copa America pokoril najväčšieho rivala Brazíliu na ikonickej Maracane 1:0. Po tomto zápase Messi nezabudol ani na legendárneho kapitána majstrov sveta z roku 1986. Ten zomrel minulý november vo veku 60 rokov. "Diego nám určite fandil, nech už je kdekoľvek," citovala ho agentúra AFP.