Messi vyjadril túžbu vrátiť sa na Camp Nou a rozlúčiť sa s ním
Autor TASR
Barcelona 10. novembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi vyjadril túžbu vrátiť sa na zrekonštruovaný štadión Camp Nou, aby sa s ním rozlúčil. Na sociálnych sieťach v pondelok informoval, že navštívil domovský stánok FC Barcelona a k viacerým fotografiám pridal aj odkaz.
„Včera (nedeľa) večer som sa vrátil na miesto, ktoré mi veľmi chýba. Na miesto, kde som bol nesmierne šťastný a kde ste ma tisíckrát prinútili cítiť sa ako najšťastnejší človek na svete. Dúfam, že sa jedného dňa budem môcť vrátiť a rozlúčiť sa nielen ako hráč, ako som to nikdy nedokázal...,“ napísal Messi.
Z katalánskeho klubu odišiel v roku 2021 a prestúpil do Paríža Saint-Germain pre vážne finančným problémy FC Barcelona. Od roku 2023 pôsobí v americkej súťaži MLS v drese Interu Miami. Počas víkendového zápasu play off proti Nashvillu sa na víťazstve 4:0 podieľal dvomi gólmi a dvomi prihrávkami. V prebiehajúcej sezóne 2025 strelil v 31 zápasoch 34 gólov.
