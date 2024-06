Messi vynechá záverečný duel Argentíny v základnej skupine

Miami 28. júna (TASR) - Lionel Messi vynechá záverečný zápas Argentíny v základnej A-skupine kontinentálneho šampionátu Copa America proti Peru. Dôvodom sú problémy so svalom na pravej nohe. Obhajcovia titulu majú na konte plný počet bodov a istotu postupu do štvrťfinále.



Messi sa sťažoval na bolesti už počas stretnutia proti Čile (1:0). Tridsaťsedemročného útočníka ošetrovali v 24. minúte, no stretnutie napokon dohral. "Trochu ma to trápi, ale dokázal som zápas dohrať. Bolo pre mňa ťažké pohybovať sa, najmä zo strany na stranu. Uvidíme, ako na tom budem zajtra," citovala Messiho agentúra AP ešte po stretnutí proti Čile. Argentína si predtým poradila v skupine aj s Kanadou 2:0.



"Leo mal v poslednom zápase problém, proti Peru preto nebude hrať. Jeho stav budeme sledovať na dennej báze," informoval asistent trénera národného tímu Walter Samuel. Ten bude v najbližšom stretnutí v úlohe hlavného kouča, keďže Lionel Scaloni si odpyká jednozápasový trest. Argentínčania ho dostali za to, že v oboch dueloch v skupine neprišli na ihrisko z kabíny včas pred začiatkom druhého polčasu.