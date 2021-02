Messi vyrovnal klubový rekord Xaviho

Madrid 14. februára (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid odčinili pondelkovú remízu so Celtou Vigo (2:2) a v sobotnom zápase 23. kola španielskej La Ligy triumfovali na ihrisku Granady 2:1. Zverenci Diega Simeoneho natiahli sériu bez prehry na desať duelov a sú suverénne na čele tabuľky. Pred dvojicou Real Madrid, FC Barcelona majú náskok osem bodov a zápas k dobru.



Líder uspel aj bez štvorice dôležitých hráčov nakazených koronavírusom, v izolácii sú Thomas Lemar, Hector Herrera, Joao Felix i Moussa Dembele. O víťazný zásah Atletica sa postaral Angel Correa, v 75. minúte zapadla po brvno jeho tečovaná strela. "Po remíze so Celtou sme chceli dnes za každú cenu zvíťaziť. Vieme, že sa musíme v ďalšom priebehu sezóny ešte zlepšiť, no sme na správnej ceste," vyjadril sa Correa.



Najlepší strelec ligy Luis Suarez vyšiel tentoraz gólovo naprázdno, no Atletico našlo cestu k víťazstvu aj bez jeho zásahov. "Potrebujeme, aby všetci naši útočníci vydali zo seba maximum. Luis je neuveriteľne inteligentný futbalista, nie je to iba o jeho góloch," poznamenal tréner Simeone. "Los Colchoneros" dosiahli ďalší dôležitý triumf v boji o titul, v uplynulých desiatich zápasoch vyťažili 28 z možných 30 bodov.



Podobne oslnivú formu má aj ich prenasledovateľ FC Barcelona. Katalánci sa po slabšom štarte postupne rozbehli a vyhrali siedmy ligový súboj za sebou, v sobotu na vlastnom štadióne zdolali Alaves presvedčivo 5:1. V tabuľke im patrí druhé miesto o skóre pred tretím Realom Madrid, ktorý mal k dobru ešte nedeľný domáci duel s Valenciou. "Máme teraz dobrú formu. V každom zápase si vypracovávame šance a zlepšujeme sa vo všetkých aspektoch hry," pochvaľoval si tréner FCB Ronald Koeman.



O dva góly "Barcy" sa postaral Lionel Messi, kapitán dvakrát parádne trafil spoza šestnástky. Argentínsky kanonier mohol streliť aj hetrik, no v 36. minúte mu rozhodcovia neuznali gól pre sporný ofsajd. Takisto mal aj výrazný podiel na druhom zásahu Francisca Trincaa, ďalšieho dvojgólového strelca v drese Barcelony. Messi 505. štartom v La Lige vyrovnal klubový rekord bývalého spoluhráča Xaviho Hernandeza. Celkovo mu v historickom ligovom poradí patrí desiate miesto, líder je brankár Andoni Zubizarreta so 622 zápasmi. "Leo je rozdielový hráč. Je koncentrovaný, šťastný, nekompromisný. Keď ho hľadáme kolmými pasmi a on nachádza diery v súperovej obrane, hneď je všetko ľahšie. Má výnimočný prehľad v hre," povedal Koeman.



Po víkende sa už "blaugranas" koncentrujú na utorkový osemfinálový súboj Ligy majstrov s Parížom St. Germain. Podľa Koemana čaká jeho tím mimoriadne náročná úloha: "PSG má výborný tím. Myslím si, že to bude veľmi vyrovnaný zápas. Prichádza však v ideálnom čase, keď sme na vrchole formy a dokážeme si v každom stretnutí vytvoriť množstvo šancí. PSG má silný tím, to však aj my. Ideme do toho súboja sebavedomí, vieme, že musíme siahnuť na dno síl, aby sme boli úspešní. Potrebujeme, aby Leo a všetci naši hráči podali svoje najlepšie výkony."