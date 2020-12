Messi vyrovnal rekord Pelého, ale Barcelona stratila ďalšie body

Madrid 20. decembra (TASR) - Lionel Messi strelil v sobotu 643. gól v drese Barcelony, čím vyrovnal rekord brazílskej futbalovej legendy Pelého v počte zásahov za jeden klub. Messi debutoval v barcelonskom drese v roku 2004, Pelé strelil 643 gólov v drese Santosu v rokoch 1957-1974. Argentínsky útočník však neodchádzal z ihriska spokojný, pretože Katalánci doma len remizovali s Valenciou 2:2. Patrí im piate miesto a na lídra Atletico Madrid strácajú osem bodov.



Messi vyrovnal na 1:1 vo štvrtej minúte nadstaveného času prvého polčasu, keď najskôr nepremenil jedenástku, ale z následného centra Jordiho Albu hlavou dostal loptu do siete. Po zmene strán išli domáci do vedenia po akrobatickom zakončení Uruguajčana Ronalda Arauja, ktorý si otvoril strelecký účet v drese Barcy, no na konečných 2:2 vyrovnal v 69. minúte jeho krajan Maximiliano Gomez.



"Boli fázy, keď sme mali absolútnu kontrolu nad zápasom, ale robili sme chyby v nebezpečných priestoroch. Trápi ma, že nevieme hrať viac na výsledok. Viem, že sme ofenzívny tím a chceme útočiť a strieľať góly, ale občas musíme hrať aj takticky," povedal podľa agentúry AFP tréner "blaugranas" Ronald Koeman. "Boj o titul však nie je stratený, o dva mesiace môže byť úplne iná situácia," dodal holandský kouč, ktorý sa okolo veteránov Messiho, Sergia Busquetsa, či Jordiho Albu snaží zabudovať do tímu mladíkov. V základnej zostave nastúpili neskúsení Pedri, Oscar Mingueza, Sergino Dest, či Araujo. "Samozrejme, že aj to má vplyv na naše výsledky. Mladí hráči ešte nemajú takú stabilitu výkonov, to príde časom a skúsenosťami," dodal Koeman.



Atletico po minulotýždňovej prvej prehre v sezóne na ihrisku Realu Madrid opäť bodovalo naplno a zdolalo Elche 3:1. Dvoma gólmi prispel k víťazstvu bývalý kanonier Barcelony Luis Suarez, ktorý sa presadil prvýkrát po tom, ako prekonal koronavírus. Zverenci Diega Simeoneho majú na čele tabuľky trojbodový náskok, pretože Real Sociedad prehral na pôde Levante 1:2. Obhajca titulu Real Madrid nastúpi v nedeľu na ihrisku Eibaru.