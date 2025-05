Messi zablahoželal Barcelone k zisku titulu

Barcelona 16. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi zablahoželal na sociálnych médiách Barcelone k zisku 28. titulu v La Lige. „Blaugranas“ si poistili majstrovskú trofej štvrtkovým triumfom v 36. kole nad Espanyolom Barcelona 2:0. Dve kolá pred koncom súťaže si vybudovali nedostižný sedembodový náskok pred druhým Realom Madrid.



Zverenci trénera Hansiho Flicka kraľovali v tejto sezóne aj v Španielskom pohári i Španielskom Superpohári. V Lige majstrov sa prebojovali až do semifinále, kde ich vyradil Inter Miláno. Nemecký kormidelník viedol španielsky klub vo svojej premiérovej sezóne.



Messi prekvapil minúty po záverečnom hvizde mnohých priaznivcov, keď uverejnil krátky odkaz na sociálnych médiách, ku ktorému pripojil obrázok klubového znaku a trofeje La Ligy. „Gratulujem,“ napísal argentínsky útočník. Príspevok sa stal virálnym a vyvolal silnú odozvu medzi priaznivcami Barcelony, ktorí stále spomínajú na jeho odchod v roku 2021.



Flickov tím prakticky ukončil šance Realu Madrid na obhajobu titulu minulotýždňovým triumfom 4:3, čím vyhral všetky štyri duely „El Clásico“ v tejto sezóne. „Biely balet“ síce zvíťazil v stredu nad Mallorcou a oddialil tak barcelonskú korunováciu, no Katalánci potrebovali z uplynulých stretnutí získať len dva body.



Hráči oslavovali krátko po zápase rovno na ihrisku, zatiaľ čo ich osviežovali trysky zo zavlažovania. „Ligu nevyhrávate každý deň, a preto si to musíme užiť a uvedomiť si, akú má táto výhra hodnotu,“ povedal stredopoliar Pedri, ktorý má na konte 200 zápasov v klubových farbách vo veku iba 22 rokov.



Barcelona dominovala domácim súťažiam, v roku 2015 triumfovala v 15 ligových zápasoch a dvakrát remizovala. V pohárových súťažiach sa prezentovala podobne silnými výkonmi. Lamine Yamal ocenil prínos svojho trénera, ktorý podľa neho dokázal oživiť jadro tímu. Minulú sezónu pod vedením Xaviho Hernándeza totiž nezískali žiadnu trofej.



„Sme vďační za to, čo nám Xavi dal, ale je pravda, že nám tréner Flick vdýchol nový život. Vždy sa snažím dať do toho všetko a dnes nám to tam padlo. Som šťastný, že som mohol pomôcť tímu osláviť to,“ vyhlásil Yamal.



Nemecký kouč pri svojom letnom príchode povedal, že sa pokúsi do tímu vniesť pozitívnu energiu. Jeho zverenci sa prispôsobili hernému štýlu s vysokou obrannou líniou a intenzívnym pressingom, ktorý nastolil. „Barcelona musí vyhrávať trofeje. Zisk troch titulov je naozaj skvelý. Po zápase v Miláne som trpel, ale po zisku týchto trofejí som veľmi šťastný a klub takisto,“ popísal Flick podľa agentúry AP.



Zápas v úvode krátko prerušili, keď do davu pred RCDE štadiónom narazilo auto a zranilo niekoľko osôb. Úrady uviedli, že išlo o nehodu a čin nebol úmyselný.



Katalánci otvorili skóre v 53. minúte hry. Dani Olmo posunul loptu na hranicu šestnástky na Yamala, ktorý zakončil do ľavého horného rohu bránky. V nadstavenom čase Yamal prihral Ferminovi Lopezovi a ten z hranice šestnástky prekonal brankára domácich. „Dnes na tréningu strelil dva rovnaké góly. Máme veľké šťastie, že ho máme na svojej strane,“ okomentoval Yamalov gól Pedri.