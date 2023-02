Messi začne trénovať s tímom až pred prvým duelom proti Bayernu

Paríž 10. februára (TASR) - Argentínsky útočník Lionel Messi sa po zranení opäť zapojí do tréningového procesu futbalistov Paríža St. Germain až v pondelok, deň pred prvým osemfinálovým zápasom Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov. V piatok o tom informoval tréner francúzskeho šampióna Christophe Galtier.



Kormidelník PSG tak potvrdil štvrtkovú informáciu portálu lequipe.fr, že Messi utrpel svalové zranenie v stredajšom osemfinálovom súboji Francúzskeho pohára, v ktorom PSG prehral na ihrisku Olympique Marseille 1:2. S istotou preto vynechá v sobotu ligový duel s AS Monaco.



Galtier však pre AFP miernil obavy, že kapitán majstrov sveta z Argentíny bude proti Bayernu absentovať: "Leo nebude k dispozícii na zápas proti Monaku, ale v pondelok sa vráti k tréningu, takže by nám nemal chýbať. Vieme, aký je dôležitý pre náš tím a počas jeho absencie by sme museli hrať iným spôsobom. Samozrejme, ísť do Monaka bez neho je nešťastné, ale tak to počas sezóny chodí. Keď si myslíte, že máte dostatočný káder, tak vždy prídu zranenia, tresty alebo únava. Najmä keď je preplnený kalendár a svetový šampionát v strede sezóny."



PSG bude proti Monaku i proti Bayernu chýbať ďalší útočný klenot Kylian Mbappe. Najlepší strelec MS v Katare laboruje so zraneným stehnom. Parížania figurujú na čele tabuľky Ligue 1 s osembodovým náskokom, Monaco je na štvrtej pozícii.