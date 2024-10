Messi získal ocenenie Marca America Award za športový prínos

Fort Lauderdale 18. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa stal prvým laureátom ocenenia Marca America Award. Americká odnož španielskeho denníka mu vzdala hold za celkový prínos k športu a fenomenálnu, stále aktívnu kariéru, počas ktorej získal rekordných 46 trofejí a ďalších minimálne 56 individuálnych ocenení.



Tridsaťsedemročný Messi je už teraz žijúcou legendou Barcelony a futbalu celkovo. Po príchode do Interu Miami vzbudil o zámorskú MLS obrovský záujem a práve na domácom štadióne vo Fort Lauderdale si prevzal ocenenie za sprievodu veľkých osláv. "Bola to riadna cesta. Zažili sme veľa krásnych vecí, ale aj komplikovaných chvíľ. V priebehu dvadsiatich rokov nie je všetko krásne, nemôžete stále vyhrávať," citovala Messiho agentúra AP.



Argentínčan odjakživa najviac túžil po triumfe na MS, čo sa mu pred dvomi rokmi podarilo na šampionáte v Katare. "Podarilo sa mi získať najväčšie možné ocenenie, ktorým sú MS. Je to trofej, ktorú všetci chceme už keď začíname hrať a mne sa tento sen podarilo splniť. V Barcelone i v Paríži sme vyhrali veľa titulov, teraz sme tu so zámerom vybojovať ďalší," dodal rekordný osemnásobný držiteľ Zlatej lopty.



Interu dopomohol k zisku prvej trofeje v klubovej histórii, keď sa vlani v auguste radoval z víťazstva v Ligovom pohári. S americkým klubom má podpísaný kontrakt do konca budúceho roka. "K tomuto športu stále prechovávam hlbokú lásku a budem naďalej túžiť po zisku ďalších trofejí. Na tejto úrovni si musíte to musíte užívať deň čo deň," uzavrel Messi.