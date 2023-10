Messi získal ôsmykrát Zlatú loptu magazínu France Football

Výsledky ankety Zlatá Lopta: 1. Lionel Messi (Arg./Paríž St. Germain/Inter Miami), 2. Erling Haaland (Nór./Manchester City) 3. Kylian Mbappe (Fr./Paríž St. Germain), 4. Kevin de Bruyne (Belg./Manchester City) 5. Rodri (Šp./Manchester City), 6. Vinicius Junior (Braz./Real Madrid), 7. Julian Alvarez (Arg./Manchester City), 8. Victor Osimhen (Nig./SSC Neapol), 9. Bernardo Silva (Portug./Manchester City), 10. Luka Modrič (Chor./Real Madrid)

Lionel Messi (Arg.):



dátum narodenia: 24. júna 1987 v Rosariu (36 rokov)

výška: 170 cm

pozícia: útočník

číslo na drese: 10

klubová kariéra: Inter Miami (od leta 2023), Paríž Saint-Germain (2021-2023), FC Barcelona (od 2001)

reprezentácia 178 zápasov/106 gólov

úspechy: 1x majster sveta (2022), 10x majster Španielska, 2x majster Francúzska, 7x víťaz Copa del Rey, 8x víťaz španielskeho Superpohára, 1x víťaz Francúzskeho pohára, 1x víťaz Ligového pohára MLS a MX, 4x víťaz Ligy majstrov, 3x víťaz Superpohára UEFA, 3x víťaz MS klubov, 1x víťaz Copa America (2021), olympijský víťaz 2008, vicemajster sveta 2014, 2x najlepší hráč podľa FIFA, 8x držiteľ Zlatej lopty magazínu France Football, 6x najlepší strelec pôsobiaci v Európe, najlepší hráč MS 2014 a MS 2022, najlepší hráč Copa America 2021, 3x najlepší hráč podľa UEFA, FIFA Hráč roka 2009

Paríž 30. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi získal v pondelok Zlatú loptu magazínu France Football. Reprezentačný kapitán priviedol v decembri svoj tím k prvému titulu na MS od roku 1986, čias legendárneho Diega Maradonu. V minulej sezóne vybojoval aj druhý ligový titul so svojím bývalým klubom Paríž Saint-Germain. Hviezdny Messi získal Zlatú loptu ôsmykrát a vylepšil tak svoj vlastný rekord.Na slávnostnom galavečere v Paríži druhýkrát v histórii ankety neudelili ocenenie za kalendárny rok, ale za sezónu. Tridsaťšesťročný Messi bol na svetovom šampionáte so siedmimi gólmi v siedmich stretnutiach druhý najlepší strelec. Dva presné zásahy pridal vo finálovom dueli proti Francúzsku a v rozstrele premenil jedenástku. Argentína vyhrala zápas 4:2 v rozstrele po remíze 3:3 v riadnom hracom čase a predĺžení. "La Albiceleste" tak získali celkovo tretí svetový titul (1978, 1986) po 36-ročnom čakaní. V druhej a zároveň rozlúčkovej sezóne s Parížom Saint-Germain obhájil titul z ročníka 2021/22. Vlaňajší držiteľ ocenenia Karim Benzema sa neumiestnil v najlepšej desiatke (16).Messi momentálne pôsobí v americkom Interi Miami, ktorý priviedol s kapitánskou páskou k prvej trofeji vôbec – v boji o Ligový pohár MLS a MX prispel 10 gólmi v 7 dueloch. Hneď v premiére vsietil ako striedajúci hráč po 40 minútach na ihrisku víťazný gól v dueli skupinovej fázy proti mexickému Cruz Azul (2:1). Zlatú loptu získal v minulosti v rokoch 2009 až 2012, 2015, 2019 a 2021. Na čele historických štatistík sa vzdialil Portugalčanovi Cristianovi Ronaldovi. Ten má na konte päť Zlatých lôpt (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), no tento rok v nominácii chýbal po 20 rokoch. Messi je prvý hráč v histórii, ktorý získal ocenenie počas pôsobenia mimo Európy a vo veku 36 rokov je najstarší od roku 1956, keď sa stal laureátom Angličan Stanley Matthews (41)." povedal Messi po odovzdaní ceny z rúk Davida Beckhama. V príhovore spomenul aj Maradonu, ktorý by v pondelok oslávil 63. narodeniny: "Španielka Aitana Bonmatová z FC Barcelona si z rúk hviezdneho srbského tenistu Novaka Djokoviča prevzala trofej pre najlepšiu futbalistku. V ankete zvíťazila po zisku treble na klubovej úrovni a svetového titulu so španielskym národným tímom. Najlepším brankárom sa stal Messiho reprezentačný spoluhráč Emiliano Martinez, ktorý bol súčasťou úspechu Argentíny na svetovom šampionáte v Katare.Cenu Gerda Müllera pre top kanoniera získal nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý výrazne prispel k premiérovému triumfu Manchestru City v Lige majstrov. Tím vyhral aj Anglický pohár FA a Premier League a ako druhý anglický tím v histórii tak dosiahol treble. Haaland k tomu gólovo prispel 52 presnými zásahmi, štyri pridal v reprezentácii. Z Manchestru City sa umiestnilo v najlepšej desiatke Zlatej lopty až päť hráčov.Najlepším klubom sa stal práve ManCity, ktorý obhájil túto trofej. Stredopoliar Jude Bellingham získal trofej pre najlepšieho mladého hráča. Dvadsaťročný špílmacher pôsobí momentálne v Reale Madrid, no minulú sezónu strávil v nemeckej Borussii Dortmund.