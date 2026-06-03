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Messi získal prestížnu Cenu princeznej z Astúrie v oblasti športu

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Na archívnej snímke z 31. marca 2026 argentínsky futbalista Lionel Messi počas prípravného zápasu Argentína - Zambia v Buenos Aires. Foto: TASR/AP

Porota vyhlásila 38-ročného útočníka Interu Miami, ktorý za svoju kariéru získal 47 titulov, za najúspešnejšieho futbalistu všetkých čias.

Autor TASR
Oviedo 3. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi získal prestížnu španielsku Cenu princeznej z Astúrie v oblasti športu. Porota vyhlásila 38-ročného útočníka Interu Miami, ktorý za svoju kariéru získal 47 titulov, za najúspešnejšieho futbalistu všetkých čias a uviedla, že triumf s reprezentáciou na majstrovstvách sveta v Katare v roku 2022 definitívne upevnilo jeho športový odkaz.

Porota ocenila nielen jeho športové výkony, ale aj Messiho charitatívnu činnosť, prostredníctvom ktorej podporuje vzdelávanie a zdravie detí v náročných situáciách. Ceny princeznej z Astúrie sa považujú za Nobelovu cenu Španielska a sú pomenované po následníkovi trónu. Udeľujú sa každoročne v ôsmich kategóriách a laureáti dostanú 50.000 eur spolu s replikou sochy Joana Miroa.

Messi, rekordný osemnásobný víťaz Zlatej lopty, dostane cenu koncom októbra od kráľa Filipa VI. a korunnej princeznej Leonor. Už o niekoľko dní sa legenda FC Barcelona zúčastní na svojich šiestych a zrejme posledných majstrovstvách sveta, pripomenula agentúra DPA.
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