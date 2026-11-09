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Messi získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca MLS
Tridsaťdeväťročný veterán si pripísal aj 17 asistencií. Druhým najlepším strelcom ligy bol Petar Musa z FC Dallas s 22 gólmi.
Autor TASR
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Miami 9. novembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi získal v druhej sezóne za sebou Zlatú kopačku MLS pre najlepšieho strelca severoamerickej súťaže. Kanonier Interu Miami zaznamenal v základnej časti 26 gólov.
Tridsaťdeväťročný veterán si pripísal aj 17 asistencií. Druhým najlepším strelcom ligy bol Petar Musa z FC Dallas s 22 gólmi. Miami získalo vo Východnej konferencii pozíciu nasadenej dvojky a v 1. kole vyraďovacej časti sa stretne s Columbusom. Informovala o tom agentúra AP.
Tridsaťdeväťročný veterán si pripísal aj 17 asistencií. Druhým najlepším strelcom ligy bol Petar Musa z FC Dallas s 22 gólmi. Miami získalo vo Východnej konferencii pozíciu nasadenej dvojky a v 1. kole vyraďovacej časti sa stretne s Columbusom. Informovala o tom agentúra AP.