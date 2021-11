Messi získal Zlatú loptu, tímom roka je Chelsea

Profil Lionela Messiho (Arg.):



dátum narodenia: 24. júna 1987 (34 rokov)



výška: 170 cm



pozícia: útočník



číslo na drese: 10



klubová kariéra: Paríž Saint-Germain (od leta 2021), FC Barcelona (od 2001)



reprezentácia: 158 zápasov/80 gólov



úspechy: 10x majster Španielska, 7x víťaz Copa del Rey, 8x víťaz španielskeho Superpohára, 4x víťaz Ligy majstrov, 3x víťaz Superpohára UEFA, 3x víťaz MS klubov, 1x víťaz Copa America (2021), olympijský víťaz 2008, vicemajster sveta 2014, 6x najlepší hráč podľa FIFA, 7x držiteľ Zlatej lopty magazínu France Football, 6x najlepší strelec pôsobiaci v Európe, najlepší hráč MS 2014, najlepší hráč Copa America 2021, 2x najlepší hráč podľa UEFA, FIFA Hráč roka 2009

Na snímke poľský útočník Bayernu Mníchov Robert Lewandowski si prevzal trofej Zlatá lopta 2021 v kategórii Útočník roka počas 65. ročníky udeľovania cien Zlatej lopty v Theater du Chatelet v Paríži v pondelok 29. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke hráčka Barcelony Alexia Putellasová si prevzala trofej Zlatej lopty pre ženy 2021 počas 65. ročníky udeľovania cien futbalovej Zlatej lopty v Theater du Chatelet v Paríži v pondelok 29. novembra 2021. Foto: TASR/AP

výsledky:

Zlatá lopta 2021:

1. Lionel Messi (Arg./FC Barcelona, Paríž Saint-Germain)



2. Robert Lewandowski (Poľ./Bayern Mníchov)



3. Jorginho (Tal./Chelsea)



4. Karim Benzema (Fr./Real Madrid)



5. N’Golo Kante (Fr./Chelsea)



6. Cristiano Ronaldo (Tal./Juventus Turín, Manchester United)



7. Mohamed Salah (Egypt/Liverpool)



8. Kevin de Bruyne (Belg./Manchester City)



9. Kylian Mbappe (Fr./PSG)



10. Gianluigi Donnarumma (Tal./AC Miláno, PSG)







Zlatá lopta žien:

1. Alexia Putellasová (Šp./FC Barcelona)



2. Jennifer Hermosová (Šp./FC Barcelona)



3. Sam Kerrová (Aus./Chelsea)







cena Leva Jašina (pre brankárov): Gianluigi Donnarumma (Tal./AC Miláno, PSG)





najlepší útočník: Robert Lewandowski (Poľ./Bayern Mníchov)





cena Raymonda Kopu (pre hráčov do 21 rokov): Pedri (Šp./FC Barcelona)





najlepší klub: Chelsea FC (Ang.)





víťazi ankety od roku 2010:

2010: Lionel Messi (Arg.)



2011: Messi



2012: Messi



2013: Cristiano Ronaldo (Portug.)



2014: Ronaldo



2015: Messi



2016: Ronaldo



2017: Ronaldo



2018: Luka Modrič (Chor.)



2019: Messi



2020: anketu nevyhlasovali pre pandémiu koronavírusu



2021: Messi

Paríž 30. novembra (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Lionel Messi z Paríža Saint-Germain sa stal víťazom Zlatej lopty 2021. Je to jeho rekordné siedme víťazstvo v prestížnej ankete. V 65. ročníku hlasovania odsunul na druhé miesto poľského kanoniera Roberta Lewandowského z Bayernu Mníchov a tretí skončil taliansky stredopoliar Jorginho z Chelsea FC.Tridsaťštyriročný Messi vyhral anketu aj v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 a naposledy 2019. V lete doviedol Argentínu k titulu na juhoamerickom šampionáte Copa America. S národným tímom tak získal prvú veľkú trofej a zo šampionátu si odniesol aj cenu pre najlepšieho hráča turnaja a zlatú kopačku. V lete prestúpil z FC Barcelona do Paríža St. Germain. Messi zaznamenal v roku 2021 dokopy za kluby a reprezentáciu 41 gólov a 17 asistencií v 56 zápasoch. S Barcelonou získal aj Kráľovský pohár.citoval Messiho Evening Standard.Lewandowski, ktorý v uplynulej sezóne strelil v bundeslige rekordných 41 gólov, bol favorit na zisk ocenenia francúzskeho magazínu France Football pre rok 2020, no pre pandémiu koronavírusu sa táto anketa vlani neuskutočnila. Tentokrát skončil druhý. Tretí Jorginho získal v priebehu roka až dve cenné trofeje - s FC Chelsea vyhral Ligu majstrov a patril medzi opory "squadry azzurra", ktorej pomohol k zisku titulu majstra Európy.Messi získal v hlasovaní 613 bodov, Lewandowski 580 a Jorginho 460. Štvrtý Francúz Karim Benzema z Realu Madrid dostal 239 a jeho krajan N’Golo Kante (Chelsea) 186 hlasov. Na ďalších miestach skončili Portugalčan Cristiano Ronaldo (Juventus Turín, Manchester United), Egypťan Mohamed Salah (Liverpool), Belgičan Kevin de Bruyne (Manchester City), ďalší Francúz Kylian Mbappe (PSG) a Talian Gianluigi Donnarumma (AC Miláno, PSG).Cenu Raymonda Kopu pre najlepšieho futbalistu do 21 rokov získal devätnásťročný španielsky reprezentant a stredopoliar FC Barcelona Pedri. Premiérovo udelili cenu pre najlepšieho útočníka, ktorú si prevzal kanonier Bayernu Lewandowski. Cenu Leva Jašina pre najlepšieho brankára si vyslúžil Gianluigi Donnarumma, ktorý v lete odišiel z AC Miláno do Paríža Saint Germain. Dvadsaťdvaročný Talian bol hrdina finále EURO 2020, keď v penaltovom rozstrele vychytal triumf svojej krajiny a ako prvého brankára ho vyhlásili za hráča turnaja.Medzi ženami získala Zlatú loptu Španielka Alexia Putellasová, ktorá ako kapitánka priviedla FC Barcelona k triumfe v Lige majstrov. V hlasovaní o najlepší klub roka zvíťazila londýnska Chelsea, okrem triumfu v Lige majstrov je momentálne na čele Premier League.