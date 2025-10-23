Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Messi zostane hráčom Interu Miami aj v roku 2026

Futbalista Interu Miami Lionel Messi (vľavo) sa teší z gólu v zápase zámorskej futbalovej MLS Nashville SC - Inter Miami v Nashville v sobotu 18. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Fort Lauderdale 23. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi zostane minimálne v ďalšom roku hráčom amerického Interu Miami. Tridsaťosemročný útočník podpísal s účastníkom Major League Soccer nový bližšie nešpecifikovaný kontrakt.

Z pohľadu klubu ide o dôležitý krok, pretože v súčasnosti dokončuje stavbu nového domovského stánku a práve Messi má byť hlavným lákadlom k rezervácii miesta, respektíve zvýšenému záujmu. Miami tlačilo na poistenie Messiho služieb do roku 2027 alebo 2028, zatiaľ však ani jedna strana nezverejnila detaily novej zmluvy.

Messi potvrdil aj v zámorí svoj hviezdny status, v predchádzajúcom ročníku získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča súťaže a aj v tejto sezóne je hlavným kandidátom na túto trofej. Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty získal počas víkendu navyše Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca súťaže, na svojom konte má 29 gólov. S Interom Miami ho teraz čaká play off MLS, v prvom kole nastúpia proti Nashvillu. Informovala agentúra AP.
