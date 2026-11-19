< sekcia Šport
Messi zostáva najlepšie zarábajúcim hráčom zámorskej MLS
Slovenský stredopoliar v službách Seattlu Sounders Albert Rusnák patrí k najlepšie plateným hráčom tímu so sumou približne 2,2 milióna dolárov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 19. novembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi zostáva s príjmom vo výške 28,3 milióna dolárov najlepšie zarábajúcim hráčom zámorskej Major League Soccer (MLS). Tridsaťdeväťročný útočník Interu Miami si finančne polepšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Messiho garantovaný plat je takmer o osem miliónov dolárov vyšší oproti roku 2025, dôvodom bol podpis nového kontraktu s Miami. Konečná suma nezahŕňa príjmy z ďalších zdrojov. Na takmer 20 miliónov dolárov si príde poľský útočník a hráč Chicaga Fire Robert Lewandowski. Francúzsky útočník Orlanda Antoine Griezmann zinkasuje necelých 14 miliónov dolárov.
Slovenský stredopoliar v službách Seattlu Sounders Albert Rusnák patrí k najlepšie plateným hráčom tímu so sumou približne 2,2 milióna dolárov. Jeho krajan Samuel Gidi si v Cincinnati zarobí približne 671-tisíc dolárov. Miami je taktiež lídrom v celkovej sume vynaloženej na hráčov, konečná cifra sa blíži k hranici 60 miliónov dolárov. Informovala o tom agentúra AFP.
Messiho garantovaný plat je takmer o osem miliónov dolárov vyšší oproti roku 2025, dôvodom bol podpis nového kontraktu s Miami. Konečná suma nezahŕňa príjmy z ďalších zdrojov. Na takmer 20 miliónov dolárov si príde poľský útočník a hráč Chicaga Fire Robert Lewandowski. Francúzsky útočník Orlanda Antoine Griezmann zinkasuje necelých 14 miliónov dolárov.
Slovenský stredopoliar v službách Seattlu Sounders Albert Rusnák patrí k najlepšie plateným hráčom tímu so sumou približne 2,2 milióna dolárov. Jeho krajan Samuel Gidi si v Cincinnati zarobí približne 671-tisíc dolárov. Miami je taktiež lídrom v celkovej sume vynaloženej na hráčov, konečná cifra sa blíži k hranici 60 miliónov dolárov. Informovala o tom agentúra AFP.