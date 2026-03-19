Messiho 900. gól nestačil Miami na postup v Pohári majstrov CONCACAF
Prvý zápas osemfinále sa skončil bezgólovou remízou. Messi sa presadil už v 7. minúte odvetného duelu, keď v pokutovom území využil prihrávku Sergia Reguilona.
Autor TASR
Fort Lauderdale 19. marca (TASR) - Ani 900. gól v kariére Argentínčana Lionela Messiho nezabránil vypadnutiu futbalistov Interu Miami v osemfinále Pohára majstrov zóny CONCACAF. Po remíze 1:1 pomohol Nashvillu k postupu práve vyrovnávajúci gól, keďže súťaž stále používa pravidlo o góloch na ihrisku súpera. Miami zároveň odohralo na štadióne Chase Stadium posledný zápas.
Prvý zápas osemfinále sa skončil bezgólovou remízou. Messi sa presadil už v 7. minúte odvetného duelu, keď v pokutovom území využil prihrávku Sergia Reguilona. Hostia však odpovedali v 74. minúte zásluhou Cristiana Espinozu a do konca zápasu už hráčom Miami nedovolili opäť skórovať. Pre hviezdneho Argentínčana to bol 81. gól v drese amerického tímu od príchodu v roku 2023. Najväčšia porcia presných kariérových zásahov pochádza z jeho pôsobenia v Barcelone, kde sa dostal v 778 zápasoch na číslo 672. Počas angažmánu v Paríži St. Germain nastrieľal 32 gólov a o zvyšných 115 sa postaral v drese reprezentácie. Osemnásobný víťaz Zlatej lopty je v historických tabuľkách strelcov na druhom mieste za svojím dlhoročným rivalom Cristianom Ronaldom. Štyridsaťjedenročný Portugalčan má aktuálne na konte 965 gólov.
Miami sa prehrou zároveň rozlúčilo so štadiónom, ktorý využívalo od príchodu do MLS v roku 2020. Domovom úradujúceho šampióna MLS sa budúci mesiac stane Nu Stadium s kapacitou 26.700 divákov. Nový domovský stánok sa nachádza v blízkosti Medzinárodného letiska Miami. Messi v októbri minulého roka podpísal v klube novú zmluvu do roku 2028. Pripomenula agentúra AFP.
Prvý zápas osemfinále sa skončil bezgólovou remízou. Messi sa presadil už v 7. minúte odvetného duelu, keď v pokutovom území využil prihrávku Sergia Reguilona. Hostia však odpovedali v 74. minúte zásluhou Cristiana Espinozu a do konca zápasu už hráčom Miami nedovolili opäť skórovať. Pre hviezdneho Argentínčana to bol 81. gól v drese amerického tímu od príchodu v roku 2023. Najväčšia porcia presných kariérových zásahov pochádza z jeho pôsobenia v Barcelone, kde sa dostal v 778 zápasoch na číslo 672. Počas angažmánu v Paríži St. Germain nastrieľal 32 gólov a o zvyšných 115 sa postaral v drese reprezentácie. Osemnásobný víťaz Zlatej lopty je v historických tabuľkách strelcov na druhom mieste za svojím dlhoročným rivalom Cristianom Ronaldom. Štyridsaťjedenročný Portugalčan má aktuálne na konte 965 gólov.
Miami sa prehrou zároveň rozlúčilo so štadiónom, ktorý využívalo od príchodu do MLS v roku 2020. Domovom úradujúceho šampióna MLS sa budúci mesiac stane Nu Stadium s kapacitou 26.700 divákov. Nový domovský stánok sa nachádza v blízkosti Medzinárodného letiska Miami. Messi v októbri minulého roka podpísal v klube novú zmluvu do roku 2028. Pripomenula agentúra AFP.