Messiho Inter Miami odštartuje nový ročník MLS proti Real Salt Lake

New York 21. decembra (TASR) - Futbalisti Interu Miami s argentínskym útočníkom Lionelom Messim odštartujú nový ročník zámorskej MLS 22. februára domácim súbojom s Real Salt Lake. Tím Seattle Sounders so slovenským legionárom Albertom Rusnákom sa predstaví o dva dni neskôr na pôde Los Angeles FC. Liga zverejnila rozpis nového ročníka v stredu na svojom webe.



Major League Soccer vstúpi do svojej 29. sezóny, pričom doposiaľ nikdy sa nezačala v takom skorom termíne. Messiho čaká prvá kompletná sezóna v Miami, kapitán majstrov sveta z Kataru a osemnásobný držiteľ Zlatej lopty prišiel na Floridu vlani v lete po pôsobení v Paríži St. Germain. Jeho tím odohrá prvý zápas na ihrisku súpera 25. februára na pôde Los Angeles Galaxy. Záverečný duel v základnej časti ho čaká 19. októbra, keď privíta doma New England Revolution.



Po konci základnej časti pokračuje MLS súbojmi play off, finále (MLS Cup) je na programe 7. decembra. Informovala o tom agentúra AFP.