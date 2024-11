Messiho Miami vypadlo už v 1.kole play off MLS, Alba kritizoval formát

Fort Lauderdale 10. novembra (TASR) - Futbalisti Interu Miami s hviezdnym Argentínčanom Lionelom Messim nečakane vypadli už v 1. kole play off zámorskej MLS. V rozhodujúcom treťom zápase prehrali s hráčmi Atlanty United 2:3, víťazný gól vsietil v 76. minúte poľský stredopoliar Bartosz Slisz.



Miami išlo do play off ako prvý tím Východnej konferencie, kde dosiahlo rekordných 74 bodov a vyslúžilo si tzv. Supporters' Shield, teda trofej pre najlepšieho účastníka hlavnej časti. Patrilo tak k najväčším favoritom na celkový triumf, no na ceste za majstrovským titulom ho zastavil už prvý súper vyraďovacej fázy. Na domácom Chase Stadium vyhrávalo po štvrťhodine hry zásluhou Matiasa Rojasa, ale potom prišli dva rýchle góly Jamala Thiareho. Po zmene strán sa o vyrovnanie postaral Messi, o necelých desať minút však prišiel rozhodujúci zásah Slisza.



Tréner Interu Gerardo Martino, ktorý vyhral MLS Cup s Atlantou v roku 2018, sa po dueli snažil hľadať pozitíva. "Táto sezóna mala dobré aj zlé veci. Ak sa zamyslíte nad tým, kde sme boli v novembri minulého roka, evidentne došlo k pokroku, čo sa týka klubu, nielen tímu. Ak sa zamyslíte nad očakávaniami, ktoré sme mali v tejto vyraďovacej fáze, očividne sme sa nedostali dostatočne ďaleko," konštatoval argentínsky kouč podľa AFP. Prirodzene, v šatni Miami panovala pochmúrna atmosféra. "Hráči sú smutní, ako by mali byť, keď sú tu nejaké očakávania a tím ich nedokáže naplniť. V tejto časti roka sme si zvykli na dosiahnutie cieľov, ale nepodarilo sa nám dosiahnuť ten najdôležitejší," dodal Martino.



Messiho bývalý spoluhráč z Barcelony Jordi Alba vyjadril rozhorčenie nad formátom ligy. "Myslím si, že je trochu nespravodlivý. Funguje tak už mnoho rokov, ale myslím si, že aby to bolo čo najférovejšie, malo by to byť medzi šampiónom jednej konferencie proti šampiónovi druhej," uviedol 35-ročný ľavý obranca. Atlanta si v semifinále Východnej konferencie zmeria sily s Orlandom, druhú dvojicu tvoria New York Red Bulls a New York City.