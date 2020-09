Messiho otec priletel do Barcelony, mal by sa stretnúť s Bartomeuom

Barcelona 2. septembra (TASR) - Otec a súčasne agent argentínskeho futbalistu Lionela Messiho priletel v stredu ráno do Barcelony, kde ho čakajú rokovania s funkcionármi miestneho FC ohľadom synovej budúcnosti. Zástupcovia katalánskeho giganta veria, že sa im šesťnásobného najlepšieho hráča sveta podarí presvedčiť, aby zotrval na Camp Nou.



Tridsaťtriročný Argentínčan sa nezúčastnil ani na druhom tréningu pred novou sezónou. Predtým bojkotoval nedeľňajšiu lekársku prehliadku i pondelňajšiu úvodnú tréningovú jednotku. Messi nedávno oznámil rozhodnutie odísť po dvadsiatich rokoch z Barcelony. Prekážkou môžu byť dohady o jeho zmluve. Kým klub trvá na jej platnosti do budúceho leta a výkupnej klauzule 700 miliónov eur, Messi tvrdí, že vďaka opcii môže odísť zadarmo. Podľa Barcelony si ju však mal uplatniť do 10. júna.



Messiho otec Jorge by sa mal v Barcelone stretnúť s prezidentom Josepom Bartomeuom a ďalšími zástupcami klubu, nevie sa však, kedy sa tak stane. "Zatiaľ neviem nič konkrétne," povedal španielskym novinárom po prílete z Argentíny. Jeho syn odohral za Barcelonu 731 zápasov, v ktorých nastrieľal rekordných 634 gólov.