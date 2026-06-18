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Messiho otec sa zotavuje z nešpecifikovaných zdravotných problémov

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Argentínsky futbalista Lionel Messi strieľa gól v zápase MS Argentína - Alžírsko 16. júna 2026. Foto: TASR/AP

O stave 68-ročného Jorgeho Messiho informovala vo štvrtok jeho rodina.

Autor TASR
Buenos Aires 18. júna (TASR) - Otec argentínskej futbalovej superhviezdy Lionela Messiho sa zotavuje z bližšie nešpecifikovaných zdravotných problémov. O stave 68-ročného Jorgeho Messiho informovala vo štvrtok jeho rodina.

Špekulácie o jeho zdravotnom stave sa zintenzívnili po tom, čo sa jeho syn rozplakal po prvom zo svojich troch gólov pri víťazstve nad Alžírskom (3:0). „V súčasnosti je pod lekárskym dohľadom. Zotavuje sa a vzhľadom na svoj stav sa mu darí priaznivo,“ uviedla Messiho rodina.

Kapitán argentínskeho národného tímu naznačil osobné dôvody po stretnutí s Alžírskom. „Bola to záležitosť, ktorá nesúvisela so športom. Prežil som niekoľko ťažkých a komplikovaných dní,“ povedal člen úradujúcich majstrov sveta o svojom otcovi, ktorý je zároveň jeho agentom.

Messiho rodina vyjadrila vo vyhlásení znepokojenie nad nedostatkom citlivosti a rešpektu počas tejto súkromnej rodinnej záležitosti. „Žiadame zodpovednosť, obozretnosť a ľudskosť. Zdravie človeka a duševný pokoj jeho okolia by nemali byť predmetom špekulácií ani nezodpovednej mediálnej pozornosti,“ citovala vyhlásenie agentúra AFP.
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