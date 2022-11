Messiho piata a zrejme posledná šanca

Predpokladané zostavy:



Argentína: E. Martinez – Molina, Romero, Lis. Martinez, Tagliafico – Di Maria, Paredes, De Paul, Gomez – Messi, Laut. Martinez

Saudská Arábia: Al-Owais – Abdulhamid, Tambakti, Al-Amri, Al-Shahrani – Al-Malki, Kanno, Al-Faraj – Asiri, Al-Buraikan, Al-Dawsari

Mexiko: Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Rodriguez, Herrera, Chavez – Antuna, Martin, Vega

Poľsko: Szczesny – Bednarek, Glik, Kiwior – Bereszynski, Krychowiak, Zurkowski, Zalewski – Zielinski, Swiderski, Lewandowski

Bratislava 21. novembra (TASR) - Elitný futbalista Lionel Messi má na svojich piatych MS zrejme poslednú možnosť na zisk titulu majstra sveta. Jeho Argentína odohrá prvý zápas v Katare proti Saudskej Arábii v utorok o 11.00 SEČ v meste Lusail. Druhý zápas C-skupiny medzi Mexikom a Poľskom je na programe v ten istý deň o 17.00 v Dauhe.Argentína ukončila minulý rok svoje 28-ročné čakanie na trofej z veľkého podujatia, keď vyhrala turnaj Copa America. Na čele s Messim sa bude snažiť o niečo podobné aj v Katare – prvý titul z MS po 36 rokoch od čias legendárneho Diega Maradonu. Kanonier Paríža St. Germain je najúspešnejší reprezentačný strelec s 90 gólmi v 165 zápasoch. V prvom stretnutí bude jeho tím v úlohe jednoznačného favorita a má veľkú šancu predĺžiť svoju šnúru 32 zápasov bez prehry. "" uviedol tréner Lionel Scaloni, ktorý prišiel na reprezentačnú laičku pred štyrmi rokmi a odborníci sa obávali, že nie je dostatočne skúsený. Okrem prvého triumfu z juhoamerického šampionátu však prekonal aj rekordnú šnúru zápasov bez prehry po triumfe v júnovej Finalissime proti Taliansku (3:0). Do reprezentácie priviedol aj niekoľko nových tvárí vrátane brankára Emiliana Martineza (Aston Villa), obrancu Cristiana Romera (Tottenham Hotspur) či stredopoliarov Leandra Paredesa (Juventus Turín) a Rodriga De Paula (Atletico Madrid).Utorňajší súper Argentíny bude bojovať o prvý postup zo skupiny od MS 1994 v USA. Saudskoarabi sa prebojovali na svetový šampionát po šiesty raz, tentokrát pod vedením Herveho Renarda, ktorý priviedol Maroko na MS 2018 v Rusku. Pre africkú krajinu to bola prvá účasť po dvoch dekádach. Kormidelník obsadil so Saudskou Arábiou v kvalifikačnej B-skupine prvé miesto, v ktorej boli aj Japonsko či Austrália. V Katare sa budú snažiť nadviazať na formu z predchádzajúceho šampionátu, kde zaznamenali proti Egyptu prvý triumf na MS po 24 rokoch. "Faraónov" zdolali 2:1. V predchádzajúcich prípravných zápasoch sa však trápili v koncovke – v desiatich stretnutiach vsietili od júna len štyri góly.V pozícii favorita na postup je aj Mexiko. Tím, ktorý vypadol na siedmich MS po sebe v osemfinále, však trápili pred turnajom v Katare početné zranenia. Otázna bola napríklad účasť Raula Jimeneza z Wolverhamptonu či stredopoliara Hectora Herreru z amerického Houstonu. Práve absencia viacerých posíl zapríčinila pomerne nevýrazné výsledky v príprave - tím trénera Gerarda Martina zvíťazil len v troch z deviatich stretnutí. Pre problémy s disciplínou chýba aj historicky najlepší strelec mexického tímu Javier "Chicharito" Hernandez. Ten nefiguroval ani v predbežnej nominácii.Najlepší kanonier ich utorňajšieho súpera však chýbať nebude. Robert Lewandowski bude viesť Poliakov s kapitánskou páskou a v Barcelone je strelecky pri chuti. V najcennejšom drese má na konte 75 presných zásahov v 129 zápasoch a v Katare sa bude snažiť o prvý gól na svetovom šampionáte s tímom, ktorý nepostúpil zo základnej skupiny od MS 1986 v Mexiku. Tréner Czeslaw Michniewicz s ním počíta na hrote a už po baráži avizoval, že jeho tím si v útoku vystačí len Lewandowským. Prihrávky mu bude z pozície ofenzívneho stredopoliara posielať Piotr Zielinski, ktorý podáva kvalitné výkony v Neapole. Väčšie problémy majú Poliaci v bráne – ich jednotku Wojciecha Szczesného trápili v predchádzajúcich mesiacoch zranenia a zo začiatku tejto sezóny nebol v bráne Juventusu Turín pravidelne. V Katare ho môže nahradiť ďalší brankár z talianskej najvyššej súťaže Lukasz Skorupski, ktorý nastupuje pravidelne za Bolognu.Utorok, 22. novembra, 11.00 (SEČ)Štadión Lusail Iconic (Lusail), rozhodujú: Vinčič - Klancnik, Kovačič (všetci Slov.)Utorok, 22. novembra, 17.00 (SEČ)Štadión 974 (Dauha), rozhodujú: Beath - Beecham, Schetinin (všetci Aus.)