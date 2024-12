Messiho po rekordnej sezóne vyhlásili za najužitočnejšieho hráča MLS

New York 6. decembra (TASR) - Argentínskeho futbalistu Lionela Messiho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča zámorskej súťaže Major League Soccer (MLS). Tridsaťsedemročný útočník pomohol Interu Miami k triumfu v základnej časti uplynulej sezóny, keď mužstvo dosiahlo rekordných 74 bodov a vyslúžilo si tzv. Supporters' Shield, teda trofej pre najlepšieho účastníka hlavnej fázy.



Po 34 kolách základnej časti obsadil Inter prvú priečku vo Východnej konferencii s 22 víťazstvami, ôsmimi remízami a štyrmi prehrami. Nový rekord stanovil aj v úspešnosti výhier (76,5 percent) a stal sa ôsmym tímom v histórii, ktorý v hlavnej časti zámorskej súťaže prehral iba štyrikrát.



Hviezdny Argentínčan sa podieľal na 36 góloch Interu v základnej časti. S 20 presnými zásahmi bol druhý najlepší strelec za Christianom Bentekem (23) z DC United. Messi získal ocenenie MVP napriek tomu, že ho v tomto ročníku trápili zranenia, v dôsledku ktorých nastúpil len na 19 stretnutí.



Inter bol najväčší favorit aj v play off, no na ceste za majstrovským titulom ho zastavil už prvý súper vyraďovacej fázy. Hráči Miami vypadli v 1. kole, keď v rozhodujúcom treťom zápase prehrali s Atlantou United 2:3.



Messi je desiaty Juhoameričan, ktorý získal cenu MVP, a piaty Argentínčan s týmto ocenením po Lucianovi Acostovi, Diegovi Valerim, Guillermovi Barrosovi Schelottovi a Christianovi Gomezovi. Informovala o tom agentúra AP.