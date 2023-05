Messiho prestup do Saudskej Arábie je už hotová vec, tvrdí AFP

Rijád 9. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi ukončí svoje pôsobenie v Paríži St. Germain a v nasledujúcej sezóne bude hrať v Saudskej Arábii. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj, údajne oboznámený s rokovaniami, o tom v utorok predpoludním informovala agentúra AFP.



"Messiho prestup je hotová vec. Budúcu sezónu bude hrať v Saudskej Arábii. Kontrakt je výnimočný. Je ohromný. Už na ňom finalizujeme iba drobné detaily," uviedol pre AFP zdroj pod podmienkou anonymity a bez udania názvu klubu, v ktorom bude Messi pôsobiť. Jeho súčasný zamestnávateľ Paríž St. Germain v reakcii iba sucho konštatoval, že s hráčom má platný kontrakt do 30. júna tohto roka.



PSG minulý týždeň Messiho dočasne suspendoval za to, že bez povolenia klubu odcestoval do Saudskej Arábie. Argentínčan sa neskôr za svoje správanie ospravedlnil vedeniu klubu i fanúšikom.



Podľa niektorých médií by mal 35-ročný Messi hrať v Saudskej Arábii za klub Al Hilal a mal by mať minimálne dvakrát vyšší príjem ako Cristiano Ronaldo, ktorý pôsobí v inom saudskom klube Al Nassr.