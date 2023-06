Messiho vypískali fanúšikovia PSG, Galtier: Považujem to za neskutočné

Paríž 4. júna (TASR) - V záverečnom 38. kole francúzskej Ligue 1 si futbalisti Paríža St. Germain prebrali majstrovskú trofej po domácej prehre 2:3 s Clermontom. Útočník Kylian Mbappe zároveň obdržal Zlatú kopačku za najlepšieho strelca sezóny, podarilo sa mu to už rekordný piaty raz v rade. Nepríjemné chvíle zažil Lionel Messi, ktorého fanúšikovia vypískali.



Messi a Sergio Ramos odohrali za PSG posledný duel. Argentínskeho útočníka vypískali fanúšikovia pred úvodným výkopom a aj počas majstrovských osláv. Tréner PSG Christophe Galtier za to domácich priaznivcov kritizoval. "Nechápem takéto zaobchádzanie s Messim. Správal sa ako veľký profesionál, je to najväčší hráč v histórii futbalu. V sezóne, ktorú odohral, má zaujímavé štatistiky vzhľadom na to, že ešte hral na MS. Považujem to za neskutočné," vyhlásil 56-ročný kouč. Messi nastúpil v tomto ročníku Ligue 1 na 32 zápasov, v ktorých vsietil 16 gólov a pridal 16 asistencií. Spoločne s bývalým spoluhráčom z FC Barcelona Neymarom a Galtierom odišli z odovzdávania cien v predstihu.



Mbappe odohral v tejto sezóne 34 ligových duelov, v ktorých strelil 29 gólov a pridal šesť asistencií. V 21. minúte posledného zápasu sa presadil z pokutového kopu. Počas gólovej oslavy držal v rukách dres záložného brankára Sergia Rica, ktorý je po nehode na koni vo vážnom stave. "Naozaj sme potrebovali vzdať hold Sergiovi. Myslím si, že nás to všetkých ovplyvnilo. Je to mimoriadne vážna situácia a mysleli sme na to celý týždeň. Budeme sa modliť a budeme mu posielať čo najviac pozitívnych vibrácií, aby sa z toho dostal čo najrýchlejšie," uviedol 24-ročný útočník po zápase.



V 38. kole sa tiež rozhodovalo o miestenkách v európskych súťažiach. V Lige majstrov sa po PSG predstaví Lens, ktoré skončilo na druhom mieste o jediný bod. Tretie predkolo najprestížnejšieho európskeho turnaja si zahrá Marseille a do Európskej ligy postúpilo Rennes, ktoré zdolalo Brest 2:1. V boji o účasť v Európskej konferenčnej lige (EKL) napokon triumfovalo Lille. Monako prehralo s Toulouse 1:2 a skončilo šieste. "Všetci sú sklamaní. V uplynulých týždňoch neboli výsledky a úroveň dostatočne dobré. Je mi jasné, že každý upriamuje pozornosť na trénera," citovala agentúra AP kouča AS Philippa Clementa.



Záverečné kolo zamiešalo karty aj na zostupujúcich pozíciách. Nováčika súťaže Auxerre zdolalo Lens 3:1. Na poslednú chvíľu sa teda zachránilo Nantes, ktoré zvíťazilo doma nad Angers 1:0. Do druhej ligy zostupujú aj Ajaccio, Troyes a Angers.