Messimu hrozí trest za nepovolenú návštevu Saudskej Arábie

Paríž 2. mája (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain otvoril disciplinárne konanie voči hviezdnemu Lionelovi Messimu, ktorému hrozí trest za to, že odcestoval do Saudskej Arábie bez povolenia PSG.



Argentínskemu majstrovi sveta hrozí podľa viacerých francúzskych médií suspendácia na dva týždne. Podľa zdrojov agentúry AFP by to malo byť len pár dní.



Messi nastúpil vo víkendovom stretnutí, v ktorom PSG prehral doma s Lorientom 1:3. Následne odcestoval do Saudskej Arábie, no keďže tím prehral, tréner zrušil zvyčajný voľný deň po zápase. Messi tak absentoval na tréningu.



Sedemnásobný víťaz Zlatej lopty prišiel do Paríža v roku 2021 z Barcelony a v 71 zápasoch strelil 31 gólov.