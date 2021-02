Messimu stačilo 136 sekúnd, aby započal obrat Barcelony proti Betisu

Sevilla 8. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona nastúpili v nedeľnom stretnutí 22. kola na pôde Betisu Sevilla v základnej zostave bez Lionela Messiho. Argentínčan sa dostal na ihrisko až v 57. minúte a tímu pomohol k obratu a víťazstvu 3:2.



Skóre stretnutia otvoril v prvom polčase Borja Iglesias a Betis vykročil za cenným úspechom. Po zmene strán však nastúpil Messi za Ricarda Puiga a stačilo mu 136 sekúnd na vyrovnanie. Dosiahol tak svoj najrýchlejší gól v pozícii striedajúceho hráča. "Nechali sme ho oddychovať aj pre pohárový zápas, pretože v tejto sezóne je to najkratšia cesta k trofeji. Keď však prišiel na ihrisko, zmenil celý priebeh," citovala trénera "blaugranas" Ronalda Koemana agentúra AFP. Barcelone sa podarilo otočiť vývoj zápasu v 68. minúte, keď sa lopta nešťastne odrazila do vlastnej bránky od Victora Ruiza. Ten istý hráč však vzápätí nešťastnú situáciu napravil a po priamom kope vyrovnal na 2:2. Domáci napokon neudržali priaznivý stav, keď v 87. minúte trafil presne Francisco Trincao, ktorý prišiel na ihrisko spoločne s Messim. Dvadsaťjedenročný portugalský krídelník sa v drese Barcelony presadil po prvý raz. "Nerobím z toho veľkú vec, len som si robil svoju prácu. Najviac ma teší víťazstvo, je však pravda, že som dostal od spoluhráčov veľa gratulácii. Mne je však jedno, či skórujem za stavu 5:0 alebo dám víťazný gól, vždy chcem pomôcť celému mužstvu," povedal podľa portálu observador.pt Trincao, ktorý prišiel do Barcelony vlani z Bragy za 31 miliónov eur.



Katalánci sa po rozpačitom úvode sezóny dostali do dobrej formy, neprehrali už jedenásť ligových zápasov za sebou a naplno bodovali po šiesty raz v sérii. V tabuľke sú na druhom mieste, na vedúce Atletico Madrid však strácajú až sedem bodov a majú na konte o dva odohraté zápasy viac.