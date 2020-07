Mesto Košice chce začať s rekonštrukciou Angels arény na budúci rok

Košice 13. júla (TASR) – S rekonštrukciou Angels arény plánuje začať mesto Košice v prvom polroku 2021. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že pamiatkari nesúhlasili s pôvodným plánom prístavby, kde by boli šatne a zázemie pre športovcov. Ako uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček, o inom využití arény než na športové účely neuvažujú.



Podľa projektu úplne zrušia pôvodné tribúny a vybudujú nové hľadisko s 920 miestami na sedenie. Naprojektované sú nové šatne pre športovcov, rozhodcov i trénerov, a tiež sprchy i sociálne zariadenia. Súčasťou obnovy má byť aj nová palubovka. Nad šatňami pribudne antidopingová miestnosť so sprchou a kancelária s kuchynkou. Ako magistrát uvádza, výrazne sa skvalitnia aj priestory pre zamestnancov haly a zvýši sa tiež počet sociálnych zariadení pre návštevníkov. Vo vstupnej časti má byť kaviareň s malou galériou.



Čo sa týka exteriéru, nová fasáda pribudne v rámci renovácie obvodového plášťa existujúcej budovy. „Pri obnove však budú použité rovnaké materiály ako pri výstavbe haly v minulom storočí. Všetky okná a vstupné brány sa podľa vzoru pôvodných zachovalých fotografií vymenia za drevené. Takisto súčasné sklobetónové výplne otvorov sa nahradia novými tepelnoizolačnými oknami v tvare pôvodných okien,“ spresňuje mesto.



Vo svojom rozpočte na rekonštrukciu Angels arény mesto vyčlenilo 1,4 milióna eur. Projektanti odhadujú sumu potrebnú na renováciu haly 1,2 milióna eur. K nej ešte bude potrebné pripočítať náklady na opravu komunikácií a parkovacích plôch v jej okolí, respektíve na nové prípojky inžinierskych sietí.



Do konca tohto mesiaca má byť hotový celkový projekt pre vydanie stavebného povolenia, ktorý budú posudzovať pamiatkari a ďalšie inštitúcie. Predbežný termín vydania stavebného povolenia je október, realizačný projekt by mal byť predložený o mesiac na to. Magistrát predpokladá vypísanie obchodnej verejnej súťaže na zhotoviteľa na prelome tohto a nasledujúceho roka. „Ak všetko pôjde hladko, ešte v prvom polroku 2021 by sa v Angels aréne a jej okolí mali objaviť robotníci a stavebné mechanizmy,“ dodáva s tým, že rekonštrukcia haly by podľa odhadov mala trvať 12 mesiacov.



„Hala už od svojho vzniku slúžila športu a aj po jej rekonštrukcii ju budú na svoje tréningy a zápasy využívať športové kluby v našom meste. Angels aréna už dlhodobo nedosahuje parametre športovej haly 21. storočia a chceme to čo najskôr zmeniť,“ povedal Polaček. Ako pripomenul, koncom minulého týždňa sa stretli spolu s projektantom a ďalšími odborníkmi, pričom riešili technické detaily projektu jej obnovy.



„Okrem vynovenia vnútorných a vonkajších priestorov haly chystáme aj architektonickú súťaž na výrazné skrášlenie jej okolia tak, aby sa celá táto lokalita stala jedným z najkrajších miest v celom Starom meste,“ dodal Polaček.