Mesto Malmö chce presunúť sochu Ibrahimoviča zo štadióna na iné miesto

Malmö 17. mája (TASR) - Švédske mesto Malmö žiada, aby sochu futbalistu Zlatana Ibrahimoviča presunuli zo štadióna na iné miesto. Podľa novín Sydsvenskan je mestská rada pripravená prijať rozhodnutie v pondelok po návrhoch od futbalového klubu Malmö FF. Socha sa niekoľkokrát stala terčom vandalov a mali by ju premiestniť ešte tento rok.



Podľa agentúry AP uviedol hovorca mesta Anders Malmström, že: "Socha by mala zostať v Malmö, ale nebude už v priestoroch futbalového štadióna." Generálny riaditeľ klubu Niclas Carlnen sa odmietol k veci vyjadriť.



Bronzovú sochu Ibrahimoviča odhalili vlani v októbri, vytvoril ju sochár Peter Linde a stála 50-tisíc dolárov. Fanúšikovia ju začali ničiť po tom, ako sa Ibrahimovič stal spoluvlastníkom konkurenčného klubu Hammarby IF.