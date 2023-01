Mestské zastupiteľstvo v Rige vyčlení na hokejové MS 700 000 eur

Riga 23. januára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Rige podporilo vyčlenenie 700.000 eur na majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa uskutočnia od 12. do 28. mája. Suma 570.000 eur slúži na pokrytie organizačných nákladov šampionátu, 100.000 eur na prezentáciu mesta Riga a zvyšných 30.000 eur na prepravu tímov.



Poslanci zároveň podporili aj pridelenie 80.000 eur na ME v plážovom volejbale hráčov do 20 rokov, ktoré hostí Riga od 10. do 13. augusta. Informovali o tom lotyšské médiá.