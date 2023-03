Mesut Özil ukončil profesionálnu kariéru

Berlín 22. marca (TASR) - Nemecký futbalista Mesut Özil ukončil kariéru. Člen víťazného tímu z MS 2014 to oznámil v stredu na sociálnych sieťach a informáciu potvrdila aj agentúra DPA.



"Po hlbokom zvážení oznamujem okamžité ukončenie svojej kariéry profesionálneho futbalistu. Mal som privilégium byť takmer sedemnásť rokov profesionálny futbalista a som nesmierne vďačný za túto príležitosť. V posledných týždňoch a mesiacoch, po tom čo som utrpel viaceré zranenia, bolo jasné, že je čas opustiť veľké futbalové pódium," napísal Özil. Naposledy nastúpil za Basaksehir Istanbul začiatkom februára v zápase tureckej ligy na pôde Kayserisporu, ktorý jeho tím prehral 0:1.



Tridsaťštyriročný Özil začal profesionálnu kariéru v roku 2006 v Schalke 04, rozvinul ju vo Werdere Brémy a najväčšie úspechy na klubovej úrovni mal s Realom Madrid a Arsenalom. Na Pyrenejskom polostrove získal s "bielym baletom" ligový titul, Španielsky pohár aj Superpohár. Z Arsenalu má štyri Poháre FA a jeden triumf v Ligovom pohári. Záverečné roky svojej kariéry strávil v tureckom Istanbule, kde pôsobil vo Fenerbahce aj Basaksehire. V druhom menovanom tíme, do ktorého prišiel v lete, nastúpil len na sedem duelov a odohral ani nie dve hodiny.



Neslávne dopadla jeho reprezentačná kariéra. Özil ju ukončil náhle v roku 2018, pričom ako dôvod uviedol "rasizmus a neúctu". To nasledovalo po komentároch nemeckých politikov a fanúšikov, ktorí kritizovali jeho fotografie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom pred MS v Rusku 2018. Nemecko skončilo na šampionáte prekvapujúco už po skupinovej fáze.



"Bola to úžasná cesta plná nezabudnuteľných momentov a emócií. Chcem sa poďakovať mojim klubom - Schalke, Werderu, Realu, Arsenalu, Fenerbahce, Basaksehiru a trénerom, ktorí ma podporovali, ako aj spoluhráčom, z ktorých sa stali moji priatelia. Špeciálna vďaka patrí mojej rodine a mojim najbližším priateľom. Oni boli súčasťou tej cesty od začiatku a podporovali ma počas dobrých aj zlých časov," uviedol Özil v stanovisku na sociálnej sieti, v ktorom však vôbec nespomenul národný tím. Bývalý stredopoliar v ňom pôsobil v rokoch 2009 až 2018 a odohral zaň 92 duelov, v ktorých strelil 23 gólov. Informovala agentúra AFP.