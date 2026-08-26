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Mészárosová sa predstaví v B-finále v skife ľahkých váh

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Daniel Veselský

Do bojov o medaily postupovali tri najrýchlejšie z každej semifinálovej jazdy.

Autor TASR
Amsterdam 26. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka vo veslovaní Noemi Mészárosová nepostúpila v skife ľahkých váh do A-finále na majstrovstvách sveta v Amsterdame. V stredajšom semifinále finišovala na 2000 m trati na piatom mieste s časom 9:35,83 min.

Do bojov o medaily postupovali tri najrýchlejšie z každej semifinálovej jazdy. Slovenku tak čaká iba B-finále, ktoré je na programe vo štvrtok 27. augusta o 14.16 h.
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