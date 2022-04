Metallurg Magnitogorsk prehral proti CSKA Moskva 1:3 v 1. finále KHL

Finále play off KHL - 1. zápas:



Metallurg Magnitogorsk - CSKA Moskva 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Góly: 32. Karpov - 24. Andronov, 27. Nesterov, 58. Plotnikov

Moskva 18. apríla (TASR) - Hokejisti CSKA Moskva vstúpili víťazne do finále play off Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). V pondelkovom prvom súboji o Gagarinov pohár uspeli na ľade Metallurgu Magnitogorsk 3:1 a ujali sa vedenia v sérii.Veľkou oporou hostí bol brankár Ivan Fedotov, ktorý inkasoval len raz z 28 striel. O všetky tri góly CSKA sa postarali členovia elitnej formácie. Víťazný zásah zaznamenal Nikita Nesterov, triumf spečatil gólom do prázdnej bránky Sergej Plotnikov.Druhý zápas série je na programe v stredu opäť v Magnitogorsku.