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Metsoko a Taiwo končia v Trnave, Spartak si neuplatnil opciu
Nigérijčan Taiwo má za sebou druhú zastávku v Trnave, v septembri prišiel do Spartaka na hosťovanie z lotyšského FC Riga.
Autor TASR
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Trnava 11. júna (TASR) - Futbaloví útočníci Idjessi Metsoko a Abdulrahman Taiwo nebudú ďalej obliekať dres Spartaka Trnava. Po konci hosťovania sa klub rozhodol neuplatniť opciu na ich trvalý prestup. Tretí tím Niké ligy 2025/2026 o tom informoval na sociálnych sieťach.
„Obom ďakujeme za odvedené služby v uplynulej sezóne a prajeme veľa šťastia v ďalšom pôsobení,“ uviedol Spartak na svojej facebookovej stránke.
Nigérijčan Taiwo má za sebou druhú zastávku v Trnave, v septembri prišiel do Spartaka na hosťovanie z lotyšského FC Riga. Za „andelov“ odohral 15 ligových zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a pridal jednu asistenciu. Metsoko bol v Trnave na hosťovaní z Viktorie Plzeň, minulý ročník odohral v Slovane Bratislava. Reprezentant Toga zaznamenal v drese Spartaka štyri góly v 16 dueloch v najvyššej slovenskej súťaži.
„Obom ďakujeme za odvedené služby v uplynulej sezóne a prajeme veľa šťastia v ďalšom pôsobení,“ uviedol Spartak na svojej facebookovej stránke.
Nigérijčan Taiwo má za sebou druhú zastávku v Trnave, v septembri prišiel do Spartaka na hosťovanie z lotyšského FC Riga. Za „andelov“ odohral 15 ligových zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a pridal jednu asistenciu. Metsoko bol v Trnave na hosťovaní z Viktorie Plzeň, minulý ročník odohral v Slovane Bratislava. Reprezentant Toga zaznamenal v drese Spartaka štyri góly v 16 dueloch v najvyššej slovenskej súťaži.