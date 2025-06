Metsoko bude v novej sezóne hosťovať v Spartaku Trnava

Trnava 3. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Idjessi Metsoko bude pôsobiť v novej sezóne Niké ligy na hosťovaní v Spartaku Trnava. Dvadsaťtriročný útočník je kmeňový hráč Viktorie Plzeň a minulú sezónu obliekal dres Slovana Bratislava.



Metsoko v uplynulom ročníku najvyššej slovenskej súťaže odohral 22 zápasov, zasiahol aj do Ligy majstrov a Slovnaft Cupu. „Som veľmi rád, že som podpísal toto hosťovanie. Dúfam v to najlepšie, pretože mám veľkú dôveru v Martina Škrtela aj prezidenta klubu Petra Macha. Oni majú rovnako dôveru vo mňa a som veľmi rád, že som tu v Spartaku Trnava. Spolu s klubom zabojujeme v kvalifikácii Európskej ligy, čo je skvelé pre mňa a pre celý klub. Chceme tam niečo dokázať,“ povedal Metsoko pre oficiálny klubový web Spartaka.



Pri podpise sa nachádzal aj športový riaditeľ Martin Škrtel. „Metsoka poznáme z pôsobenia v Slovane a v Čechách. Myslím si, že v predošlom pôsobisku nedostal toľko priestoru a príležitostí, koľko by mohol, čo ale bolo záležitosťou daného klubu. Do Spartaka sme si ho vybrali preto, že ho poznáme ako hráča, vieme aké má schopnosti na ihrisku a rovnako aj charakterové črty. Myslíme si, že sa nám do klubu a mužstva hodí. Verím, že sa mu bude dariť a že dôveru, ktorú sme do neho dali, nám splatí. Počítame s ním na pozíciu útočníka, verím, že zmena prostredia mu prospeje a gólov v sieti súperov bude v našom drese viac ako doteraz,“ vyjadril sa Škrtel.