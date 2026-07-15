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Meunier posilnil Sunderland: „Vždy som chcel zažiť Premier League“
Meunier prišiel do Sunderlandu ako voľný hráč. Na konci júna mu vypršala zmluva s francúzskym Lille, kde strávil uplynulé dve sezóny.
Autor TASR
Londýn 15. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Sunderland AFC angažoval belgického reprezentanta Thomasa Meuniera. S 34-ročným obrancom podpísal dvojročný kontrakt.
Meunier prišiel do Sunderlandu ako voľný hráč. Na konci júna mu vypršala zmluva s francúzskym Lille, kde strávil uplynulé dve sezóny. „Som veľmi rád, že som tu a že môžem začať novú kapitolu svojej kariéry. Premier League je jedna z najkonkurencieschopnejších a najvzrušujúcejších líg na svete a túto výzvu som vždy chcel zažiť. Keď som hovoril s predstaviteľmi klubu, zaujali ma ambície, projekt a túžba neustále napredovať,“ uviedol Meunier pre klubový web.
Belgičan v minulosti hrával za Bruggy, Borussiu Dortmund či Trabzonspor. Najúspešnejšie obdobie zažil v drese Paríža St. Germain, s ktorým získal v rokoch 2016 až 2020 tri ligové tituly či Francúzske poháre. Pri rozhodovaní o jeho ďalšom pôsobisku zohrala úlohu aj účasť Sunderlandu v Európskej lige. „Ako hráč sa vždy chcete porovnávať s najlepšími tímami a bojovať o trofeje,“ dodal Meunier. Za belgickú reprezentáciu nastúpil v 83 zápasoch, na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku si pripísal tri štarty.
Meunier prišiel do Sunderlandu ako voľný hráč. Na konci júna mu vypršala zmluva s francúzskym Lille, kde strávil uplynulé dve sezóny. „Som veľmi rád, že som tu a že môžem začať novú kapitolu svojej kariéry. Premier League je jedna z najkonkurencieschopnejších a najvzrušujúcejších líg na svete a túto výzvu som vždy chcel zažiť. Keď som hovoril s predstaviteľmi klubu, zaujali ma ambície, projekt a túžba neustále napredovať,“ uviedol Meunier pre klubový web.
Belgičan v minulosti hrával za Bruggy, Borussiu Dortmund či Trabzonspor. Najúspešnejšie obdobie zažil v drese Paríža St. Germain, s ktorým získal v rokoch 2016 až 2020 tri ligové tituly či Francúzske poháre. Pri rozhodovaní o jeho ďalšom pôsobisku zohrala úlohu aj účasť Sunderlandu v Európskej lige. „Ako hráč sa vždy chcete porovnávať s najlepšími tímami a bojovať o trofeje,“ dodal Meunier. Za belgickú reprezentáciu nastúpil v 83 zápasoch, na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku si pripísal tri štarty.