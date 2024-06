Meunier sa pripojí k tímu Belgicka, no proti SR bude chýbať

Frankfurt 17. júna (TASR) - Obranca Thomas Meunier sa pripojí k futbalistom Belgicka počas ME v Nemecku. Za sebou má rekonvalescenciu po zranení šľachy, po ktorej je pripravený nastúpiť. Potvrdil to tréner Domenico Tedesco, ktorý mal do nedele určiť náhradníka, ktorý nastúpi v pondelňajšom zápase proti Slovensku.



Meunier ukázal podľa Tedesca veľkú túžbu pripojiť sa k mužstvu, no vynechá prvý aj druhý zápas svojho tímu. "Nechcel som ho vynechať, pretože je veľmi motivovaný prísť. Som rád, že jeho zranenie nie je také vážne a že môže prísť na turnaj," poznamenal Tedesco. Meuniera pravdepodobne zaradí do zostavy v záverečnom treťom zápase skupiny proti Ukrajine. Belgičanov v prípravnom období trápili zranenia v defenzíve. Pred zápasom so Slovenskom bol otázny štart Axela Witsela, mimo hry predtým boli aj Jan Vertonghen a Arthur Theate, nad ktorými tiež visel otáznik.



Duel základnej E-skupiny Belgicko - Slovensko bol na programe v pondelok od 18.00 h vo Frankfurte.