Mexičan Alvarez má opasky WBC i WBA, Smithovi uštedril prvú prehru

San Antonio 20. decembra (TASR) – Mexický boxer Saul “Canelo“ Alvarez uštedril v sobotňajšom zápase o voľný opasok WBC a tituly WBA a The Ring Magazine v super strednej váhe Britovi Callumovi Smithovi prvú prehru v profesionálnom ringu. V texaskom San Antoniu zvíťazil jednoznačne na body.



Smith (27-1, 19 KO) sa chystal Mexičanovi pomstiť za to, že v roku 2016 knokautoval jeho staršieho brata Liama. Tridsaťročný Alvarez (54-1-2, 36 KO) však v dvanásťkolovom súboji od úvodu dominoval. Svojmu o 16 centimetrov vyššiemu súperovi uštedril viacero presne mierených úderov pravačkou a napokon zvíťazil jednohlasným verdiktom arbitrov.



Alvarez ihneď po zápase naznačil, že v najbližšom súboji by si rád opäť zmeral sily s Kazachom Genaddijom Golovkinom, s ktorým má bilanciu jedna remíza a jedno víťazstvo.