Mexičan Montes prestúpil do RCD Espanyol

Barcelona 28. decembra (TASR) - Mexický futbalista Cesar Montes prestúpil do Espanyolu za sedem miliónov eur. Dvadsaťpäťročný stredopoliar pricestoval do Barcelony v utorok a s klubom podpísal zmluvu do roku 2028.



"Som šťastný a nadšený. Je to pre mňa splnený sen. Nebojím sa hrať v Európe, je to výzva a chcel som to robiť už ako malý chlapec. Plánujem bojovať o miesto v základe. Uvidíme, ako na mňa tréner zareaguje," citoval Mexičana španielsky denník Diario AS. Montes bol na MS v Katare súčasťou národného tímu, v Mexiku vyhral ligu, získal dva poháre a dvakrát zvíťazil v Lige majstrov CONCACAF.