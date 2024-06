Mexičan Perez sa dohodol s Red Bullom na novom dvojročnom kontrakte

Ciudad de Mexico 4. júna (TASR) - Mexičan Sergio Perez sa dohodol s tímom F1 Red Bull na predĺžení zmluvy o dva roky. Spolujazdec úradujúceho majstra sveta Holanďana Maxa Verstappena bude v tíme pôsobiť až do roku 2026. Informovala o tom agentúra AFP.



Tridsaťštyriročný pretekár skončil v minulej sezóne celkovo druhý za trojnásobným majstrom sveta Verstappenom. V prebiehajúcom ročníku je po ôsmich pretekoch na piatej priečke. Perezovi mala vypršať zmluva na konci tejto sezóny a špekulovalo sa o jeho výmene.



"Chcem sa všetkým poďakovať za dôveru, ktorú do mňa vkladajú. Veľa to pre mňa znamená a chcem sa odvďačiť skvelými výsledkami na trati i mimo nej. Som rád, že zostávam, môžem pokračovať na našej spoločnej ceste a ďalšie dva roky prispievať k skvelej histórii tohto tímu. Byť súčasťou Red Bullu je obrovská výzva a ja to milujem. Myslím si, že nás čaká veľa práce a tiež máme pred sebou veľa titulov, ktoré spolu môžeme vyhrať,“ uviedol Perez podľa AP. Mexičan má na svojom konte šesť víťazstiev v F1, naposledy sa tešil minulý rok v apríli na Veľkej cene Azerbajdžanu.