Mexičania trénujú šerm svetelnými mečmi v štýle rytierov rádu Jedi

Mexiko 10. júla (TASR) – Približne 20 obyvateľov mexického hlavného mesta Mexiko sa za súmraku zhromažďuje v parku, aby trénovali šerm svetelnými mečmi v štýle rytierov rádu Jedi. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



V hlavnom meste Mexika vznikla šermiarska škola Jedi Knight Academy, ktorá tento štýl šermu vyučuje. So svetelnými mečmi cvičia muži aj ženy, niektorí v kostýmoch pripomínajúcich oblečenie Jediov z filmov. Cvičiaci postupne prechádzajú rôznymi úrovňami od padawana cez rytiera, hlavného rytiera až po majstra.



Akadémia má pobočky v niekoľkých štátoch Mexika a 21. júla organizuje celonárodné majstrovstvá v súbojoch so svetelnými mečmi. Zúčastniť sa ich môžu všetci nadšenci od padawanov po majstrov.



"(Je to) hravý, bezpečný a zábavný šport so svetelnými mečmi," uviedol pre AFP 18-ročný študent Mauricio Rodriguez. Niektorí účastníci tréningu v parku uviedli, že si tento šport vybrali ako formu aktívneho pohybu.



Popularita šermu svetelnými mečmi, ktoré sa do povedomia verejnosti dostali vďaka filmovej ságe Star Wars, počas niekoľkých uplynulých rokov výrazne narástla. Francúzska šermiarska asociácia dokonca šerm svetelným mečom uznala za oficiálny šport a usporadúva v ňom majstrovstvá Francúzska.



Ulises Vazquez, jeden zo zakladateľov šermiarskej školy, pre miestne médiá uviedol, že chce nechať šport oficiálne uznať a schváliť mexickou Národnou športovou komisiou (Conade).