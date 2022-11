Mexičania v generálke proti Švédsku aj s Raulom Jimenezom

Girona 15. novembra (TASR) - Mexickí futbaloví reprezentanti nastúpia v stredajšej generálke na MS 2022 proti Švédsku aj s Raulom Jimenezom. Pre útočníka Wolverhamptonu Wanderers to bude prvý duel od 31. augusta, keď proti Bournemouthu utrpel zranenie slabín.



Tréner Mexičanov Gerardo "Tata" Martino ho zaradil do konečnej 26-člennej nominácie napriek tomu, že mu chýba zápasová prax. "Konzultovali sme celú záležitosť s Raulom i naším medicínskym tímom a rozhodli sme sa zaradiť ho do kádra na MS. V uplynulých dňoch veľmi usilovne trénoval, jeho telo dobre reagovalo na záťaž a proti Švédsku dostane šancu," uviedol pre agentúru AP Martino.



Pre argentínskeho kouča to bude v Katare druhý svetový šampionát. V roku 2010 v JAR priviedol reprezentáciu Paraguaja do štvrťfinále, kde Juhoameričania podľahli neskorším majstrom sveta Španielom 0:1.