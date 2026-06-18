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Armáda zostrelila dron, ktorý lietal pri kórejskom tréningu na MS
K incidentu, ktorý vyvolal obavy zo špionáže, došlo počas stredajšieho tréningu pred druhým zápasom Kórey proti domácemu Mexiku.
Autor TASR
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Guadalajara 18. júna (TASR) - V blízkosti tréningového centra kórejskej futbalovej reprezentácie na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku v Guadalajare lietal dron. Kórejská tlačová agentúra Yonhap informovala, že dron zostrelila mexická armáda pomocou rádiových signálov.
K incidentu, ktorý vyvolal obavy zo špionáže, došlo počas stredajšieho tréningu pred druhým zápasom Kórey proti domácemu Mexiku. „Včera počas nášho tréningu lietal na oblohe dron a my sme si to všimli. Našťastie to bolo tesne predtým, ako sme si precvičovali taktiku, takže nás to výrazne neovplyvnilo. Ale bolo to najdôležitejšie načasovanie, keďže sme sa pripravovali na zápas. Takže to, čo sa stalo, bolo nešťastné,“ povedal tréner tímu Hong Myung-bo na tlačovej konferencii.
Podľa agentúry Yonhap dron spozoroval bezpečnostný pracovník kórejského tímu a následne ho poslal na zem mexický vojenský špecialista. Dvaja muži podozriví z prevádzkovania dronu zariadenie zdvihli a z miesta činu utiekli. Kórejská futbalová asociácia (KFA) podala o incidente správu Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) a požiadala o uistenie, že sa podobná situácia už nezopakuje.
Zástupca mexických zložiek pre agentúru AP uviedol, že vojenské sily použili špecializované vybavenie na detekciu „neregistrovaného dronu“ v blízkosti kórejského kempu, čo ich prinútilo dron „neutralizovať“. Nebolo známe, či v tejto súvislosti došlo k nejakému zatknutiu. Povedal však, že v posledných dňoch bolo neutralizovaných niekoľko dronov, ktoré sa pokúsili vniknúť do bezpečnostných zón okolo štadiónov v Mexico City, Guadalajare a Monterrey, teda troch hostiteľských mestách turnaja v Mexiku, ako aj do jednotlivých kempov a fanúšikovských zón. Drony sú v blízkosti týchto zariadení počas šampionátu prísne zakázané.
Súboj Mexika s Kóreou v Guadalajare je na programe v noci na piatok o 3.00 SELČ.
K incidentu, ktorý vyvolal obavy zo špionáže, došlo počas stredajšieho tréningu pred druhým zápasom Kórey proti domácemu Mexiku. „Včera počas nášho tréningu lietal na oblohe dron a my sme si to všimli. Našťastie to bolo tesne predtým, ako sme si precvičovali taktiku, takže nás to výrazne neovplyvnilo. Ale bolo to najdôležitejšie načasovanie, keďže sme sa pripravovali na zápas. Takže to, čo sa stalo, bolo nešťastné,“ povedal tréner tímu Hong Myung-bo na tlačovej konferencii.
Podľa agentúry Yonhap dron spozoroval bezpečnostný pracovník kórejského tímu a následne ho poslal na zem mexický vojenský špecialista. Dvaja muži podozriví z prevádzkovania dronu zariadenie zdvihli a z miesta činu utiekli. Kórejská futbalová asociácia (KFA) podala o incidente správu Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) a požiadala o uistenie, že sa podobná situácia už nezopakuje.
Zástupca mexických zložiek pre agentúru AP uviedol, že vojenské sily použili špecializované vybavenie na detekciu „neregistrovaného dronu“ v blízkosti kórejského kempu, čo ich prinútilo dron „neutralizovať“. Nebolo známe, či v tejto súvislosti došlo k nejakému zatknutiu. Povedal však, že v posledných dňoch bolo neutralizovaných niekoľko dronov, ktoré sa pokúsili vniknúť do bezpečnostných zón okolo štadiónov v Mexico City, Guadalajare a Monterrey, teda troch hostiteľských mestách turnaja v Mexiku, ako aj do jednotlivých kempov a fanúšikovských zón. Drony sú v blízkosti týchto zariadení počas šampionátu prísne zakázané.
Súboj Mexika s Kóreou v Guadalajare je na programe v noci na piatok o 3.00 SELČ.