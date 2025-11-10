< sekcia Šport
Mexická prezidentka chce darovať vstupenku na otvárací duel MS 2026
Svetový šampionát sa na budúci rok uskutoční v USA, Kanade a Mexiku a prvýkrát sa na ňom predstaví 48 tímov. Finále sa bude hrať 19. júla na MetLife Stadium v East Rutherforde v USA.
Autor TASR
Mexico City 10. novembra (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová plánuje darovať svoju čestnú vstupenku na otvárací zápas futbalových MS 2026. Šampionát odštartuje 11. júna na Aztéckom štadióne v Mexico City a hlava štátu má v úmysle lístok na tento duel venovať zatiaľ neznámej mladej žene, ktorá miluje futbal, ale nemôže si dovoliť vstupenku zakúpiť.
Spôsob výberu recipientky ešte nie je známy, uviedla Sheinbaumová na tlačovej konferencii: „Stále zvažujeme, ako vybrať ženu, ktorá lístok dostane.“ Podľa portálu The Athletic sa ceny vstupeniek na otvárací zápas pohybujú v rozmedzí od približne 370 dolárov (320 eur) v najlacnejšej kategórii do 1825 dolárov (1580 eur) za najdrahší lístok. Minimálna mesačná mzda v Mexiku je 8364 pesos mesačne, čo je necelých 400 eur. Sheinbaumová dostala čestnú vstupenku číslo 001 v auguste od prezidenta FIFA Gianniho Infantina, informovala agentúra DPA.
