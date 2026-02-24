< sekcia Šport
Mexická prezidentka zaručuje bezpečnosť MS aj napriek násiliu kartelov
Reagovala tak na otázniky súvisiace s bezpečnosťou po tom, čo nastala vlna násilia po smrti významného drogového baróna.
Autor TASR
Mexico City 24. februára (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová informovala o bezpečnostných zárukách pre fanúšikov, ktorí prídu na MS 2026 (11. júna - 19. júla). Reagovala tak na otázniky súvisiace s bezpečnosťou po tom, čo nastala vlna násilia po smrti významného drogového baróna.
„Návštevníkom šampionátu nehrozí žiadne, ani najmenšie riziko,“ uviedla Sheinbaumová na utorňajšej tlačovej konferencii. Mexiko je spoluorganizátor MS spolu s USA a Kanadou. V mexických mestách Guadalajara a Monterrey sa uskutoční celkovo 13 zápasov.
Bojovníci z kartelu Jalisco Nueva Generación (CJNG) postavili v niekoľkých mexických štátoch zátarasy, podpaľovali autá a útočili na obchody po tom, čo po streľbe zomrel barón kartelu CJNG Nemesio Oseguera Cervantes. Informáciu priniesla agentúra DPA.
