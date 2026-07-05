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Mexickí fanúšikovia sa snažia rušiť spánok anglických hráčov
Dav ľudí prišiel pred hotel v Santa Fe, v západnej časti hlavného mesta Mexika, vyzbrojený s reproduktormi, trúbkami a ohňostrojmi.
Autor TASR
Mexiko City 5. júla (TASR) - Napriek policajným zátarasám sa desiatky mexických fanúšikov zhromaždili pred hotelom anglickej futbalovej reprezentácie v Mexiko City. Ich cieľom je narušiť spánok anglickým hráčom, ktorí v noci na pondelok vyzvú v osemfinále MS 2026 domáce Mexiko.
Dav ľudí prišiel pred hotel v Santa Fe, v západnej časti hlavného mesta Mexika, vyzbrojený s reproduktormi, trúbkami a ohňostrojmi. Na začiatku týždňa použili priaznivci „El Tri“ rovnakú taktiku pred kľúčovým zápasom šestnásťfinále proti Ekvádoru, v ktorom Mexičania vyhrali 2:0 a po 40 rokoch zabojujú o postup do štvrťfinále svetového šampionátu.
S týmito rušivými vplyvmi počítal tréner „Albionu“ Thomas Tuchel. Ten ich potenciálny dopad na jeho zverencov bagatelizoval. „Zápas sa začína v nedeľu o 18:00, takže ak prídeme o pár hodín spánku, doženieme to dopoludnia,“ povedal Tuchel podľa agentúry AP. Nočné hotelové „serenády“ sú v latinskoamerickom futbale zakorenenou a kontroverznou tradíciou. Hoci začali ako vášnivé prejavy podpory domáceho tímu, postupne sa vyvinuli do podoby psychologickej zbrane, ktorej cieľom je pripraviť súperov o spánok.
Dav ľudí prišiel pred hotel v Santa Fe, v západnej časti hlavného mesta Mexika, vyzbrojený s reproduktormi, trúbkami a ohňostrojmi. Na začiatku týždňa použili priaznivci „El Tri“ rovnakú taktiku pred kľúčovým zápasom šestnásťfinále proti Ekvádoru, v ktorom Mexičania vyhrali 2:0 a po 40 rokoch zabojujú o postup do štvrťfinále svetového šampionátu.
S týmito rušivými vplyvmi počítal tréner „Albionu“ Thomas Tuchel. Ten ich potenciálny dopad na jeho zverencov bagatelizoval. „Zápas sa začína v nedeľu o 18:00, takže ak prídeme o pár hodín spánku, doženieme to dopoludnia,“ povedal Tuchel podľa agentúry AP. Nočné hotelové „serenády“ sú v latinskoamerickom futbale zakorenenou a kontroverznou tradíciou. Hoci začali ako vášnivé prejavy podpory domáceho tímu, postupne sa vyvinuli do podoby psychologickej zbrane, ktorej cieľom je pripraviť súperov o spánok.