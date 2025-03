Mexický León vyzval FIFA, aby prehodnotila jeho vylúčenie z MS klubov

León 29. marca (TASR) - Mexický futbalový klub León vyzval v piatok Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby prehodnotila jeho vylúčenie z MS klubov. Tréner Eduardo Berizzo ani kapitán James Rodriguez nesúhlasia s vylúčením z D-skupiny, kde sa mal León predstaviť proti Flamengu, Esperance Tunis a londýnskej Chelsea. Vlastníci avizovali obrátenie sa na Športový arbitrážny súd (CAS).



Dôvodom vylúčenia bolo pravidlo FIFA, ktoré zakazuje, aby účinkovali v súťaži dva kluby s rovnakým majiteľom. León aj Pachuca sú mexické tímy, ktoré zhodne vlastní spoločnosť Grupo Pachuco. Tá sa chce odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS). „Mal by rozhodnúť v náš prospech. Máme právo súťažiť, neporušili sme žiadne pravidlo. Rozhodnutie je nespravodlivé a je načase to napraviť,“ citovala Berizza agentúra AP.



„Je to veľká nespravodlivosť. Ak nás vynechajú, nebude to férové a poškvrní to futbal. Sú fanúšikovia, ktorí si kúpili lístky a zadĺžili sa, aby si ich mohli dovoliť. Ako im teraz povedať, že nikam nepôjdu?,“ pýta sa Rodriguez. Tridsaťtriročný kolumbijský stredopoliar pôsobil v rokoch 2014 až 2020 v Reale Madrid a na MS v Brazílii získal ocenenie pre najlepšieho strelca turnaja. S Leónom podpísal ročný kontrakt a jedným z dôvodov boli práve MS klubov, ktoré sa v lete uskutočnia v USA.



FIFA ešte neoznámila meno náhradného tímu, mohol by ním však byť kostarický klub Liga Deportiva Alajuelense. Práve ten požiadal v novembri federáciu, aby uplatnila svoje pravidlá o viacnásobnom vlastníctve. „Je to nehorázna nespravodlivosť. Ak niekto pochybil, je to FIFA. Viacnásobné vlastníctvo funguje v Mexiku mnoho rokov a FIFA nám doteraz nezakazovala súťažiť," vyhlásil stredopoliar Leónu Andres Guardado. Okrem spoločnosti Grupo Pachuco sú v Mexiku ďalšie dve, ktoré vlastnia dva alebo viac klubov v tamojšej najvyššej súťaži.