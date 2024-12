Mexický Leon zmení majiteľa, chce dodržať pravidlá FIFA pre MS klubov

Mexiko 6. decembra (TASR) - Mexický futbalový klub Leon chce zmeniť majiteľa, aby tak vyhovel predpisom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pre MS klubov zakazujúce vlastníctvo viacerých tímov. Rozhodnutie oznámil majiteľ Jesús Martínez, ktorý vlastní okrem Leonu aj klub CF Pachuca. Predaj sa s určitosťou nezrealizuje do nadchádzajúceho turnaja, ktorý bude na prelome júna a júla 2025 v USA, no Martínez dúfa, že FIFA dovolí štart obom tímom.



Martínez podľa vlastných slov už rokoval s FIFA a plánuje sa stretnúť i s prezidentom CONCACAFu Victorom Montaglianim, aby mu vysvetlil, ako oba tímy fungujú. "Myslím, že sme podnikli transparentné kroky, a preto sme optimistickí, že sa v tejto situácii pohneme vpred. Povedali nám, že po žrebovaní prijmú rozhodnutie, a to v polovici decembra alebo začiatkom januára," uviedol Martínez po žrebovaní, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Miami.



FIFA minulý mesiac oznámila, že na turnaji nepovolí účasť viacerých tímov patriacich tomu istému majiteľovi. Kostarické Alajuelense v nadväznosti na tento krok podalo sťažnosť na dva mexické tímy, ktoré vlastní Martínez. Žiadalo, aby ho FIFA zaradila miesto jedného z nich. "V náš prospech hovorí, že nariadenie FIFA doteraz neexistovalo, vyšlo pred mesiacom. V súčasnosti sa celá vec prešetruje, ale vidím veľkú otvorenosť. Najdôležitejšie je rešpektovať to, čo sa vybojovalo na ihrisku," dodal Martínez.