Mexický stredopoliar Alvarez by mal posilniť West Ham

Londýn 8. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham United je blízko k angažovaniu mexického reprezentanta Edsona Alvareza. Dvadsaťpäťročný defenzívny stredopoliar by mal podľa britských médií prestúpiť do tímu Premier League z Ajaxu Amsterdam za 35 miliónov libier.



Alvarez mal ešte v utorok absolvovať v londýnskom tíme vstupnú zdravotnú prehliadku, informovala BBC. Bývalý hráč Americy prišiel do Ajaxu v roku 2019, za holandský klub odohral celkovo 98 ligových zápasov a strelil desať gólov. Bol ústrednou postavou Mexika na ceste k triumfu na tohtoročnom CONCACAF Gold Cupe v USA.