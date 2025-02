Mexický útočník Gimenez prestúpil z Feyenoordu do AC Miláno

Miláno 3. februára (TASR) - Mexický futbalový útočník Santiago Gimenez prestúpil z Feyenoordu Rotterdam do AC Miláno. Taliansky klub za neho podľa medializovaných informácií zaplatil 32 miliónov eur a podpísal s ním kontrakt na 4,5 roka.



Dvadsaťtriročný Gimenez prišiel do Feyenoordu v roku 2022 z mexického Cruz Azul. Za holandský klub nastrieľal 65 gólov v 105 dueloch vo všetkých súťažiach a vyhral s ním domáci titul i pohár. Za mexickú reprezentáciu odohral 32 stretnutí, dal v nich štyri góly.



V Miláne sa pre neho uvoľnilo miesto po odchode španielskeho útočníka Alvara Moratu na hosťovanie do Galatasarayu Istanbul, pripomenula agentúra DPA. Z AC zároveň odišiel aj 28-ročný obranca Davide Calabria, ktorý prestúpil do Bologne.