< sekcia Šport
Mexický veterán Ochoa posilnil cyperský AEL Limassol
Ochoa naposledy pôsobil v portugalskom AVS a v uplynulej sezóne pomohol tímu vyhnúť sa zostupu z najvyššej súťaže.
Autor TASR
Limassol 12. septembra (TASR) - Mexický futbalový brankár Guillermo Ochoa posilnil cyperský klub AEL Limassol. Štyridsaťročný veterán by chcel v tíme nadobudnúť hernú prax a mal tak šancu vybojovať si miesto v reprezentačnom kádri na MS 2026. Ak by sa mu to podarilo, štartoval by už na šiestom svetovom šampionáte.
Ochoa naposledy pôsobil v portugalskom AVS a v uplynulej sezóne pomohol tímu vyhnúť sa zostupu z najvyššej súťaže. „Jeho skúsenosti, osobnosť a líderské schopnosti by nám mali pomôcť posilniť náš káder,“ uviedol cyperský klub vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP. Ochoa má na konte 152 štartov v mexickej reprezentácii, na uplynulých troch MS bol brankárskou jednotkou národného tímu. Mexiko bude spoločne s USA a Kanadou o rok hostiť MS, na ktorých sa premiérovo predstaví až 48 tímov. Za AEL Limassol hrá aj slovenský stredopoliar Július Szöke.
Ochoa naposledy pôsobil v portugalskom AVS a v uplynulej sezóne pomohol tímu vyhnúť sa zostupu z najvyššej súťaže. „Jeho skúsenosti, osobnosť a líderské schopnosti by nám mali pomôcť posilniť náš káder,“ uviedol cyperský klub vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP. Ochoa má na konte 152 štartov v mexickej reprezentácii, na uplynulých troch MS bol brankárskou jednotkou národného tímu. Mexiko bude spoločne s USA a Kanadou o rok hostiť MS, na ktorých sa premiérovo predstaví až 48 tímov. Za AEL Limassol hrá aj slovenský stredopoliar Július Szöke.